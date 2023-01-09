Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh?

Theo Sohu, năm 1998, TVB thực hiện lại Lộc đỉnh ký với dàn diễn viên Trần Tiểu Xuân, Lương Tiểu Băng, Mã Tuấn Vỹ, Lưu Ngọc Thúy , Trần Thiếu Hà , Trần An Kỳ, Quảng Văn Tuân. Sau khi phim lên sóng, Trần Tiểu Xuân được đánh giá là Vi Tiểu Bảo giống với miêu tả của nhà văn Kim Dung nhất. Đây cũng là bản phim thành công, mang lại uy tín cho đài TVB.

Ngày 8/1, Sohu đưa tin nữ diễn viên Lương Tiểu Băng đã chia sẻ loạt ảnh cô tái ngộ với các bạn diễn trong phim Lộc đỉnh ký do TVB sản xuất năm 1998. Bốn người vợ của Vi Tiểu Bảo giờ đây đều đã qua 40 tuổi, có cuộc sống nhiều thăng trầm khác biệt.

Năm 2000, Lương Tiểu Băng rời TVB (Hong Kong) và đầu quân cho đài ATV. Cô nhanh chóng gây tiếng vang với vai diễn Chúc Anh Đài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Lương Tiểu Băng, sinh năm 1969, tại Macau. Ở tuổi 21, cô giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Nhờ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng lanh lợi và khuôn miệng tươi tắn, Lương Tiểu Băng luôn được chọn vào những dạng vai tiểu thư ngoan hiền, xinh đẹp nhưng có số phận lận đận. Trong Lộc đỉnh ký, Lương Tiểu Băng thể hiện vai A Kha, vợ thứ ba của Vi Tiểu Bảo.

Tuy nhiên, sau Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia khoảng 4 bộ phim nhưng không có tác phẩm gây tiếng vang, sự nghiệp vì thế mà lao dốc. Hiện tại, cô được mời tham gia sự kiện nhờ những vai diễn kinh điển đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả thời trẻ. Do đó, cô mới có cơ hội kiếm tiền gánh vác gia đình.

Trong khi đó, ông xã Trần Gia Huy sự nghiệp mờ nhạt. Gần đây, để phụ giúp vợ, nam diễn viên chấp nhận tham gia những vai phụ, thậm chí không thoại trên màn ảnh TVB. Mức thu nhập của hai diễn viên chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc như những gia đình lao động bình thường khác. Dẫu vậy, cả Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ngọt ngào, hạnh phúc.

Lương Tiểu Băng chụp ảnh kỷ niệm với "Song Nhi" Trần Thiếu Hà và "Mộc Kiếm Bình" Quảng Văn Tuân.

Trái ngược với cuộc sống đơn giản của Lương Tiểu Băng, "Song Nhi" Trần Thiếu Hà không lo lắng về tiền bạc khi tái hôn với doanh nhân Lý Văn Huy vào năm 2016. Ông là chủ công ty xe hơi có tiếng ở Hong Kong. Trước đó, cô có hai con gái trong cuộc hôn nhân đầu. Năm 2019, Trần Thiếu Hà sinh con gái cho đại gia ở tuổi 43.

"Kiến Ninh" Lưu Ngọc Thúy hiện sống một mình, sự nghiệp bấp bênh. Ở tuổi 57, nữ diễn viên tâm sự cô tiếc nuối về việc chưa một lần mặc váy cưới dù vẫn có bạn trai đã yêu hơn 20 năm. Nữ diễn viên từng bị TVB cấm vận khi rời bỏ đài vào năm 2011. Hiện tại, Lưu Ngọc Thúy sang Trung Quốc đại lục đóng vai phụ.

"Kiến Ninh" Lưu Ngọc Thúy cũng tham gia show để tái ngộ với các chị em.

Trong Lộc đỉnh ký, vai tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình do Quảng Văn Tuân thể hiện. Vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết pha chút khờ khạo, cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nữ diễn viên được cho là đúng như nguyên tác miêu tả.

Cô từng có thời gian hẹn hò với Lưu Khải Uy sau khi cùng đóng phim Chân tình. Cả hai không chỉ xứng đôi trên màn ảnh, mà còn rất đẹp đôi ngoài đời.

Tuy nhiên, lúc đó họ đều là người mới, được TVB chọn để lăng xê theo trường phái thần tượng nên cần phải giữ hình ảnh trong sáng, ngọt ngào. Do đó, cặp đôi đã quyết định bí mật hẹn hò. Dù vậy, mối tình này đã không kéo dài được bao lâu.

Năm 2006, Quảng Văn Tuân kết hôn với một thương gia giàu có trong lĩnh vực dệt may. 2 năm sau, cô giã từ sự nghiệp diễn xuất lui về hậu trường chăm sóc gia đình.