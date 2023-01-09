Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh?

Sao quốc tế 09/01/2023 11:27

Mới đây, những cô vợ ở "Lộc đỉnh ký 1998" có dịp hội ngộ sau 25 năm, cuộc sống của họ hiện đã có nhiều thay đổi.

Ngày 8/1, Sohu đưa tin nữ diễn viên Lương Tiểu Băng đã chia sẻ loạt ảnh cô tái ngộ với các bạn diễn trong phim Lộc đỉnh ký do TVB sản xuất năm 1998. Bốn người vợ của Vi Tiểu Bảo giờ đây đều đã qua 40 tuổi, có cuộc sống nhiều thăng trầm khác biệt.

Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh? - Ảnh 1
Dàn mỹ nhân "Lộc đỉnh ký 1998" gặp lại nhau sau 25 năm. Ảnh: Internet

Theo Sohu, năm 1998, TVB thực hiện lại Lộc đỉnh ký với dàn diễn viên Trần Tiểu Xuân, Lương Tiểu Băng, Mã Tuấn Vỹ, Lưu Ngọc Thúy, Trần Thiếu Hà, Trần An Kỳ, Quảng Văn Tuân. Sau khi phim lên sóng, Trần Tiểu Xuân được đánh giá là Vi Tiểu Bảo giống với miêu tả của nhà văn Kim Dung nhất. Đây cũng là bản phim thành công, mang lại uy tín cho đài TVB.

Lương Tiểu Băng, sinh năm 1969, tại Macau. Ở tuổi 21, cô giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Nhờ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng lanh lợi và khuôn miệng tươi tắn, Lương Tiểu Băng luôn được chọn vào những dạng vai tiểu thư ngoan hiền, xinh đẹp nhưng có số phận lận đận. Trong Lộc đỉnh ký, Lương Tiểu Băng thể hiện vai A Kha, vợ thứ ba của Vi Tiểu Bảo. 

Năm 2000, Lương Tiểu Băng rời TVB (Hong Kong) và đầu quân cho đài ATV. Cô nhanh chóng gây tiếng vang với vai diễn Chúc Anh Đài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Tuy nhiên, sau Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia khoảng 4 bộ phim nhưng không có tác phẩm gây tiếng vang, sự nghiệp vì thế mà lao dốc. Hiện tại, cô được mời tham gia sự kiện nhờ những vai diễn kinh điển đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả thời trẻ. Do đó, cô mới có cơ hội kiếm tiền gánh vác gia đình.

Trong khi đó, ông xã Trần Gia Huy sự nghiệp mờ nhạt. Gần đây, để phụ giúp vợ, nam diễn viên chấp nhận tham gia những vai phụ, thậm chí không thoại trên màn ảnh TVB. Mức thu nhập của hai diễn viên chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc như những gia đình lao động bình thường khác. Dẫu vậy, cả Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ngọt ngào, hạnh phúc.

Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh? - Ảnh 2
Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh? - Ảnh 3
Lương Tiểu Băng chụp ảnh kỷ niệm với "Song Nhi" Trần Thiếu Hà và "Mộc Kiếm Bình" Quảng Văn Tuân.

Trái ngược với cuộc sống đơn giản của Lương Tiểu Băng, "Song Nhi" Trần Thiếu Hà không lo lắng về tiền bạc khi tái hôn với doanh nhân Lý Văn Huy vào năm 2016. Ông là chủ công ty xe hơi có tiếng ở Hong Kong. Trước đó, cô có hai con gái trong cuộc hôn nhân đầu. Năm 2019, Trần Thiếu Hà sinh con gái cho đại gia ở tuổi 43.

"Kiến Ninh" Lưu Ngọc Thúy hiện sống một mình, sự nghiệp bấp bênh. Ở tuổi 57, nữ diễn viên tâm sự cô tiếc nuối về việc chưa một lần mặc váy cưới dù vẫn có bạn trai đã yêu hơn 20 năm. Nữ diễn viên từng bị TVB cấm vận khi rời bỏ đài vào năm 2011. Hiện tại, Lưu Ngọc Thúy sang Trung Quốc đại lục đóng vai phụ.

Cuộc sống của dàn mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' hiện thế nào sau 25 năm gây 'sốt' màn ảnh? - Ảnh 4
"Kiến Ninh" Lưu Ngọc Thúy cũng tham gia show để tái ngộ với các chị em.

Trong Lộc đỉnh ký, vai tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình do Quảng Văn Tuân thể hiện. Vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết pha chút khờ khạo, cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nữ diễn viên được cho là đúng như nguyên tác miêu tả. 

Cô từng có thời gian hẹn hò với Lưu Khải Uy sau khi cùng đóng phim Chân tình. Cả hai không chỉ xứng đôi trên màn ảnh, mà còn rất đẹp đôi ngoài đời. 

Tuy nhiên, lúc đó họ đều là người mới, được TVB chọn để lăng xê theo trường phái thần tượng nên cần phải giữ hình ảnh trong sáng, ngọt ngào. Do đó, cặp đôi đã quyết định bí mật hẹn hò. Dù vậy, mối tình này đã không kéo dài được bao lâu.

Năm 2006, Quảng Văn Tuân kết hôn với một thương gia giàu có trong lĩnh vực dệt may. 2 năm sau, cô giã từ sự nghiệp diễn xuất lui về hậu trường chăm sóc gia đình.

Vẻ đẹp trong trẻo của 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới Lư Dục Hiểu

Vẻ đẹp trong trẻo của 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu đang nhận được sự yêu mến với bộ phim "Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc". Nữ diễn viên 23 tuổi sở hữu nét đẹp trong trẻo, được coi là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Tiểu Băng Trần Thiếu Hà Lưu Ngọc Thúy Quảng Văn Tuân Lộc Đỉnh Ký 1998

TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp trong trẻo của 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới Lư Dục Hiểu

Vẻ đẹp trong trẻo của 'nữ thần thanh xuân' thế hệ mới Lư Dục Hiểu

Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream mắng mỏ vợ chồng Từ Hy Viên, đòi đưa hai con về Bắc Kinh

Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream mắng mỏ vợ chồng Từ Hy Viên, đòi đưa hai con về Bắc Kinh

Trương Hằng trở mặt, đem con ra gây sức ép với Trịnh Sảng vì khoản nợ khổng lồ không thể trả?

Trương Hằng trở mặt, đem con ra gây sức ép với Trịnh Sảng vì khoản nợ khổng lồ không thể trả?

Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi?

Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi?

Thực hư tin đồn diễn viên Đường Yên cắt dạ dày để giữ dáng

Thực hư tin đồn diễn viên Đường Yên cắt dạ dày để giữ dáng

Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con

Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 39 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 7 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay