Trương Hằng trở mặt, đem con ra gây sức ép với Trịnh Sảng vì khoản nợ khổng lồ không thể trả?

Trong những ngày đầu năm mới, vụ việc Trịnh Sảng bị bạn trai cũ tố bạo hành con khiến mạng xã hội "bùng nổ".

Ngày 7/1, mạng xã hội Trung Quốc chấn động trước lời tố cáo của Trương Hằng rằng Trịnh Sảng có hành vi bạo hành hai con. Nam diễn viên đã công bố hình ảnh vết thương, phản ứng hoảng sợ của các con khi gặp mẹ để tố cáo hành vi ngược đãi trẻ em của Trịnh Sảng. Anh cho biết cách đây 6 tháng, phát hiện nhiều vết thương trên người con gái và con trai sau mỗi lần hai bé trở về từ nhà mẹ. Có lần bé Luna bị thương dài 6 cm ở ngón tay, phải khâu 5 mũi.

Trịnh Sảng và Trương Hằng gây ồn ào showbiz Trung Quốc ngay đầu năm 2023. Ảnh: Sina Trương Hằng chất vấn Trịnh Sảng về vết thương trên người các con nhưng cô liên tục biện giải với nhiều lý do khác nhau. Riêng vết thương của Luna, Trịnh Sảng nói con gái bị thương do nghịch mảnh thủy tinh. Tuy nhiên, chính miệng Luna lại bảo bị kéo cắt. Hai bé đều khẳng định bị mẹ làm đau và tỏ ra sợ sệt. Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng không xứng đáng làm mẹ. Cô thường xuyên bỏ hai đứa trẻ ở nhà một mình, không chăm sóc trong thời gian thăm nuôi. Không những vậy, anh còn cho biết Trịnh Sảng giàu có nhưng đối đãi với con ruột keo kiệt. Gần đây, cô đăng ký trợ cấp y tế dành cho hai con. Đây gói giảm tiền khám chữa bệnh hoặc miễn phí của chính phủ Mỹ với đối tượng có thu nhập thấp.

Trương Hằng tung bằng chứng tố Trịnh Sảng bạo hành con. Ảnh: Internet Tuy nhiên, phía Trịnh Sảng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trong hai bài đăng của mình, nữ diễn viên Cùng ngắm mưa sao băng cho biết Trương Hằng là kẻ nói dối, đã vi phạm quy định của tòa án khi tòa nghiêm cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hai đứa trẻ. Trịnh Sảng đăng tải văn bản của luật sư khẳng định sự việc ngược đãi con không xảy ra. Nữ diễn viên cho biết thêm chỉ có một cuộc điều tra về hành vi chăm sóc con của cô được diễn ra vào ngày 1/4/2022, kéo dài khoảng 5 phút. Khi các bên liên quan thấy bọn trẻ vẫn vui vẻ, khỏe mạnh và thích ở bên mẹ, cảnh sát đã từ chối điều tra thêm. Ngỡ tưởng tin tức chấn động này đã đủ khiến Cnet quay cuồng, thì một blooger giải trí bất ngờ tiết lộ thêm tình tiết cực nóng về bê bối bạo hành của mỹ nhân Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Nguồn tin cho biết, vì không trả được khoản nợ 20 triệu tệ (hơn 68 tỷ VNĐ) cho Trịnh Sảng nên Trương Hằng mới quỳ lạy, dập đầu cầu xin nhưng không được chấp nhận. Do đó, doanh nhân họ Trương này mới quyết định đăng thông tin lên mạng nhằm gây sức ép lên phía Trịnh Sảng. Trương Hằng từng làm đơn tố cáo Trịnh Sảng bạo hành các con từ tháng 6/2022 nhưng đã bị phía bệnh viện và toà án bác bỏ. Vào ngày 9/1 tới đây, phiên toà giành quyền nuôi con của cả hai sẽ tiếp tục diễn ra tại Denver, Mỹ.

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