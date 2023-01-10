Tài tử TVB Dương Minh xin lỗi sau khi ra tù, tiết lộ 17 ngày tăm tối trong trại giam

Sao quốc tế 10/01/2023 12:49

Dương Minh vừa được thả sau khi chịu án phạt cho hành vi lái xe khi say rượu và gây tai nạn.

Mới đây, sao Hong Kong Dương Minh nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn trên chương trình TVB Scoop sau khi ra tù, anh mắt đẫm lệ kể lại 17 ngày ngắn ngủi trong tù của mình.

Tài tử TVB Dương Minh xin lỗi sau khi ra tù, tiết lộ 17 ngày tăm tối trong trại giam - Ảnh 1
Dương Minh trong buổi phỏng vấn sau khi ra tù. Ảnh: J.Stars

Hai lần cúi đầu khi được phỏng vấn, nam diễn viên 41 tuổi nói: "Thời gian của tôi ở trong đó rất kỷ luật, tôi mất tự do ở đó, suy nghĩ và ngẫm nghĩ về nhiều điều mình đã làm, và cũng hy vọng rằng tôi sẽ được trả tự do". 

"Hôm nay sẽ là một khởi đầu mới" - Dương Minh khẳng định. 

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng anh đã yêu cầu được bảo vệ vì sợ rằng mình có thể bị tổn hại trong tù, đó là lý do khiến anh bị chuyển đến Nhà tù Stanley giữa chừng để chấp hành bản án còn lại, Dương Minh không cung cấp thêm chi tiết mà chỉ trả lời rằng anh không muốn làm công ty (ám chỉ TVB) thất vọng hay lãng phí những cơ hội đã được trao cho anh ấy trong suốt thời gian qua. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Dương Minh nói cảm giác tội lỗi là cực hình tồi tệ nhất trong tù. Khi máy quay tập trung trực tiếp vào nam diễn viên 41 tuổi trong suốt cuộc phỏng vấn, anh tiếp tục nói rằng mình đã khiến gia đình và những người đã liên tục ủng hộ và cho anh ấy cơ hội thất vọng. 

Mô tả những ngày đầu tiên của bản án là tồi tệ nhất, Dương Minh thừa nhận đã la hét nhiều lần. 

"Cảm giác tội lỗi này là sự dằn vặt tồi tệ nhất trong lòng, không có ai để nói chuyện với bạn và chỉ có bốn bức tường, không có gì để bày tỏ cảm xúc của bạn…" - Dương Minh nhớ lại và nói thêm rằng các sĩ quan và bác sĩ cải huấn đã là nguồn động viên to lớn, là sức mạnh tích cực và là lời cảnh báo trước những hành vi sai trái, vì "thật khó để giết thời gian ở ở đó". 

Tài tử TVB Dương Minh xin lỗi sau khi ra tù, tiết lộ 17 ngày tăm tối trong trại giam - Ảnh 2

Dương Minh cúi gập người xin lỗi. Ảnh: J.Stars

Nam diễn viên 41 tuổi cũng nói rằng mình đã học được bài học cho bản thân và bày tỏ rằng anh thấy có lỗi nhất là đã khiến bố mẹ lo lắng. Vì cả cha và mẹ của Dương Minh đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang ở Trung tâm Kiểm dịch Vịnh Penny, nên Dương Minh sẽ chỉ đến thăm họ một thời gian sau đó. Anh nói thêm rằng muốn "mua một bát mì" vì món ăn này không có trong tù.

Trước đó, vào ngày 7/1, HK01 đưa tin nam diễn viên Dương Minh kết thúc thời gian thi hành án phạt tù cho hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ Hong Kong, chống đối người thi hành công vụ. Anh được trả tự do sớm hơn một ngày so với bản án 18 ngày được tuyên tại tòa. Dương Minh được đặc xá vì ngày ra tù trùng với cuối tuần ở Hong Kong, cơ quan chính phủ không làm việc.

Tài tử TVB Dương Minh xin lỗi sau khi ra tù, tiết lộ 17 ngày tăm tối trong trại giam - Ảnh 3
Dương Minh ra tù vào sáng ngày 7/1. Ảnh: HK01

Ngày 23/12/2022, tòa án Hong Kong bác đơn kháng cáo của Dương Minh. Thẩm phán giữ nguyên phán quyết phạt ngôi sao TVB ngồi tù 18 ngày, chịu hai năm tù treo, tước bằng lái xe hai năm và nộp phạt 385 USD cho hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Anh được áp giải về trại giam ngay sau phiên xử.

Tháng 8/2020, Dương Minh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông. Chiếc Mercedes-Benz do anh cầm lái lao qua làn đường ngược chiều, húc đổ gần 60 m dãy phân cách và tông vào vệ đá bên đường. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhìn thấy Dương Minh nằm bất động trong xe, người nồng nặc mùi rượu. Hai nhân viên cảnh sát phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh táo, Dương Minh từ chối kiểm tra nồng độ cồn.

HK01 cho biết vụ bê bối và án phạt ngồi tù giáng đòn nặng nề đến danh tiếng của nam nghệ sĩ. Anh bị TVB hạn chế hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm qua. Trong thời gian vướng lao lý, Dương Minh liên tục nộp đơn kháng cáo. Việc lý lịch có tiền án tiền sự khiến nam diễn viên khó có thể tiếp tục làm việc trong ngành nghệ thuật.

Tài tử TVB Dương Minh xin lỗi sau khi ra tù, tiết lộ 17 ngày tăm tối trong trại giam - Ảnh 4
Sự nghiệp Dương Minh đi vào ngõ cụt sau bê bối tù tội. Ảnh: On

Dương Minh sinh năm 1981, là diễn viên dưới trướng TVB. Nam diễn viên thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể đến Nhân chứng, Ván bài định mệnh, Sức mạnh tình thân, Đặc cảnh sân bay... Anh từng sang Việt Nam đóng bộ phim Bí mật đảo Linh Xà.

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