Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường

Sao quốc tế 20/02/2023 07:25

Triệu Lộ Tư hiện đang vướng nghi vấn yêu Ngô Lỗi, dù phía phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã ra văn bản thanh minh nhưng những thông tin tiêu cực liên quan đến nàng Tiểu Hoa Đán vẫn xuất hiện rầm rộ.

Ngay sau lễ Valentine, từ khóa liên quan tới Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đã leo lên Top No.1 trên bảng Weibo. Nguyên nhân đến từ thông do blogger Lưu Đại Chùy công bố cách đó không lâu về chuyện hẹn hò giữa nam đỉnh lưu hệ 90 và tiểu Hoa hàng Top 95.

Theo blogger này, nam đỉnh lưu hệ 90 này đã 'phim giả tình thật' với sao nữ là tiểu Hoa hàng 95 sau khi hợp tác trong một dự án nổi tiếng. Bộ phim này cũng là tác phẩm nổi đình đám vào mùa Hè năm 2022 giúp tên tuổi của cặp đôi lên tầm cao mới. Blogger còn tiết lộ, sao nam này hiện đang ở nước ngoài đóng phim.

Từ những thông tin mà blogger Lưu Đại Chùy đưa ra, rất nhiều netizen đã đoán, nhân vật chính trong câu chuyện này chính là cặp Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư. Điều này khiến cho người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng và thích thú. Kéo theo đó là từ khóa Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng leo lên Top No.1 hotsearch trên bảng tin giải trí của Weibo.

Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường - Ảnh 1

Ngay sau đó, phía phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã ra văn bản thanh minh nhưng những thông tin tiêu cực liên quan đến nàng Tiểu Hoa Đán vẫn xuất hiện rầm rộ. Vì Triệu Lộ Tư đang là một trong những sao nữ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất nên các thông tin liên quan đến đời tư của cô nàng luôn nhận được sự chú ý.

 

Bất chấp những thông tin tiêu cực, Triệu Lộ Tư vẫn vui vẻ quay phim mới mang tên Thần Ẩn. Trong loạt ảnh chụp mới nhất của Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư diện váy xanh xinh xắn, vui vẻ trò chuyện cùng nhân viên sản xuất.

Bên cạnh đó, trong ngày 16/2, chính Triệu Lộ Tư cũng đăng đoạn clip nhảy múa lên tài khoản mạng xã hội. Nữ diễn viên tỏ ra khá thoải mái, tươi tắn và chẳng hề quan tâm đến những ồn ào xuất hiện gần đây.

 

Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường - Ảnh 2Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường - Ảnh 3Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường - Ảnh 4

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

Trong 1 lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm bị hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, chờ đợi đến ngày pháp thuật cao cường hơn sẽ đi tìm hồn phách của Phong Âm. Vậy rồi, trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm. Trong quá trình tìm kiếm, A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Rồi biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể dung thứ.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Thần Ẩn sao hoa ngữ sao châu á

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