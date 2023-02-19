Mới đây, tràng Sohu đưa tin, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" đạt được những thành tích khả quan khi lên sóng. Dù chỉ là dự án nhỏ với dàn diễn viên hạng B, tác phẩm đã vươn lên xếp vị trí đầu tiên về chỉ số truyền thông trên Vlinkage, chỉ số Datawin đạt 1,4. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đều lọt top diễn viên hot nhất hiện tại.

Đáng chú ý là nhân vật Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên thủ vai cũng là một "điểm sáng" của bộ phim này. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn đầy cảm xúc và đượm buồn, diễn xuất tự nhiên. Nhiều người gọi Lưu Tranh là "cô vợ quốc dân". Cũng có khán giả nhận xét Vương Sở Nhiên mang nét đẹp vừa giống Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên còn được cổ vũ đảm nhận thêm những vai nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình.