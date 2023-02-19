Vương Sở Nhiên hiện đang nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả nhờ thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi", đóng cùng nam chính Bành Quán Anh.
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Mới đây, tràng Sohu đưa tin, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" đạt được những thành tích khả quan khi lên sóng. Dù chỉ là dự án nhỏ với dàn diễn viên hạng B, tác phẩm đã vươn lên xếp vị trí đầu tiên về chỉ số truyền thông trên Vlinkage, chỉ số Datawin đạt 1,4. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đều lọt top diễn viên hot nhất hiện tại.
Đáng chú ý là nhân vật Nguyễn Lưu Tranh do Vương Sở Nhiên thủ vai cũng là một "điểm sáng" của bộ phim này. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn đầy cảm xúc và đượm buồn, diễn xuất tự nhiên. Nhiều người gọi Lưu Tranh là "cô vợ quốc dân". Cũng có khán giả nhận xét Vương Sở Nhiên mang nét đẹp vừa giống Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên còn được cổ vũ đảm nhận thêm những vai nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình.
Trước đó, nhiều người gọi Vương Sở Nhiên với những mỹ danh như "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Đáp lại những bài viết so sánh với đàn chị, Vương Sở Nhiên từng chia sẻ: "Lưu Diệc Phi luôn rất xinh đẹp, từ nhỏ tôi đã thích chị ấy rồi. Hơn nữa mỗi người đều có những đặc điểm không giống nhau. Lưu Diệc Phi là độc nhất vô nhị, tôi cũng là độc nhất vô nhị. Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ nhờ vẻ đẹp bên ngoài sẽ có được sự nghiệp thành công. Tôi trân trọng mọi đánh giá của khán giả cũng như các tiền bối, để thay đổi bản thân tốt hơn. Tôi yêu diễn xuất", nữ diễn viên bày tỏ.
Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh là "em họ quốc dân" nhờ vai Liễu Tích Âm trong phim Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngoài ra, cô còn tham gia hai tác phẩm truyền hình khác là Thanh bình nhạc và Yến vân đài.
Sắp tới, khán giả gặp cô qua hai bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, đóng cặp với Dương Dương và Ngọc cốt dao diễn chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.