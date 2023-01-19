Vương Sở Nhiên nhan sắc ra sao mà được xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới'?

Bên cạnh đó, nét đẹp và khí chất của Vương Sở Nhiên có phần giống đàn chị Lưu Diệc Phi, do đó, cô còn được gọi với các mỹ từ như "Tiểu Lưu Diệc Phi", "Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới.

Gần đây, Vương Sở Nhiên xuất hiện nổi bật trong chương trình Xuân Vãn của đài truyền hình Hồ Nam với tiết mục Mật Ngữ Bốn Mùa. Đáng chú ý, vẻ đẹp thoát tục, cuốn hút của Vương Sở Nhiên cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

Vương Sở Nhiên cũng được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên từng đóng phụ trong các dự án Tướng quân tại thượng, Khúc nhạc thanh bình. Trong đó, khả năng biểu cảm trước ống kính của mỹ nhân sinh năm 1999 còn được đánh giá tốt hơn nữ chính. Với phim Tướng Quân Tại Thượng, Vương Sở Nhiên còn được yêu mến gọi là "em họ quốc dân" với màn xuất hiện kinh diễm của mình.

Sắp tới, Vương Sở Nhiên có hai dự án phim quan trọng là Ngọc Cốt Dao vai Bạch Tuyết Lộ và Hứa Thấm trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Sina bình luận năm 2023, Vương Sở Nhiên có thể vươn lên hàng tiểu hoa đán 9X hot nhất nhờ hai bộ phim này.

Theo Sina, Vương Sở Nhiên có ngoại hình đẹp, song cô chưa được công ty lăng xê mạnh mẽ. Người đẹp sinh năm 1999 đi lên từ những vai phụ, nỗ lực cải thiện diễn xuất. Bên cạnh đó, Vương Sở Nhiên có tính cách hiền lành, ôn hòa, cô chưa từng vướng scandal. Trả lời phỏng vấn, Vương Sở Nhiên cũng hy vọng khán giả nhớ tới cô thông qua các vai diễn, thay vì chỉ chú ý tới ngoại hình