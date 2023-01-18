Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với gương mặt cứng đờ, nụ cười gượng gạo, phải chăng là di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ?

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình giải trí , khán giả không khỏi bất ngờ vì nhan sắc có phần khác lạ của Triệu Lệ Dĩnh . Cụ thể, tại buổi quay này, người hâm mộ nhận thấy tuy người đẹp trang điểm kỹ càng, làm tóc cẩn thận và ăn vận chỉn chu, tươm tất như mọi khi. Thế nhưng, ở một số góc quay cận mặt, một bộ phận khán giả tinh ý đã nhìn ra khóe miệng của nữ diễn viên đã bị lệch hẳn sang bên phải.

Nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn người đẹp đã bí mật can thiệp "dao kéo" để có vẻ bề ngoài trẻ trung hơn. Có thể thấy, nụ cười của nữ diễn viên đơ cứng, thiếu tự nhiên so với lúc trước. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của tiêm botox. Hiện khán giả tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1987. Bởi trước đó nữ diễn viên vốn được nhiều khán giả nhớ đến bởi diện mạo trẻ hơn so với tuổi thật.

Sau khi ngắm nhìn những khoảnh khắc trên, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc hiện tại không còn được hoàn hảo như lúc trước. Tuy nhiên đa số khán giả cho rằng nên cảm thông và không nên quá khắt khe với Triệu Lệ Dĩnh. Vì cho đến thời điểm hiện tại cô đã bước sang tuổi 36 và không thể tránh khỏi diện mạo bắt đầu xuất hiện lão hóa.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là người có con đường sự nghiệp tốt nhất, được hoạch định rõ ràng trong nhóm tiểu hoa 85. Cô luôn chăm chỉ rèn luyện diễn xuất và sớm muốn thử sức với những nhân vật có chiều sâu hơn. Từ Minh Lan truyện (2019), Triệu Lệ Dĩnh đã cho thấy sự khác biệt trong cách lựa chọn kịch bản.

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim lên sóng là "Hạnh phúc đến Vạn gia", và "Gió thổi Bán Hạ", đều là những dự án thuộc đề tài hiện thực. Hai tác phẩm thành công, giúp Triệu Lệ Dĩnh bước chân sang phái thực lực.