Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'yêu lại từ đầu' với Chu Nhất Long trong dự án phim mới?

Sao quốc tế 15/01/2023 20:31

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái ngộ cùng Chu Nhất Long trong dự án phim mới khiến cư dân mạng trong khỏi xôn xao.

Mới đây nhất, mạng xã hội xuất hiện tin tức dự án tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh sẽ là tác phẩm truyền hình mang tên "Thiên Kiêu" khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao. Nữ diễn viên sẽ tái ngộ cùng Chu Nhất Long bởi cả hai từng có cơ hội hợp tác trong Minh Lan Truyện.

Tuy nhiên, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng như Chu Nhất Long đã lên tiếng phủ nhận, đính chính việc tái hợp giữa hai người hoàn toàn là sai sự thật.

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'yêu lại từ đầu' với Chu Nhất Long trong dự án phim mới? - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'yêu lại từ đầu' với Chu Nhất Long trong dự án phim mới? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long đã lên tiếng phủ nhận thông tin tái hợp - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long từng có cơ hội hợp tác trong Minh Lan Truyện được ra mắt vào đầu năm 2019. Trong tác phẩm này, chuyện tình giữa Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và Tiểu Công Gia Tề Hành (Chu Nhất Long) khiến nhiều khán giả cảm thấy rất nuối tiếc. Chính vì vậy, khán giả đang vô cùng mong đợi Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long có thể sớm "yêu lại từ đầu" để Minh Lan và Tiểu Công Gia thành đôi.

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'yêu lại từ đầu' với Chu Nhất Long trong dự án phim mới? - Ảnh 3

Bên cạnh việc nối tiếp mối duyên từ Minh Lan Truyện, màn kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long còn được đánh giá rất cao bởi một yếu tố khác đó là diễn xuất. Cả hai ngôi sao này đều có danh tiếng rất tốt trong mảng diễn xuất. gần đây Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình thành công với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Trong khi đó Chu Nhất Long đã trở thành Ảnh đế Kim Kê nhờ bộ phim điện ảnh Nhân Sinh Đại Sự.

Thiên Kiêu là dự án chiếu đài do Tân Lệ sản xuất, phim dự kiến sẽ phát sóng trên CCTV1. Việc Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long từ chối tham gia Thiên Kiêu không ít người thất vọng. Bởi vì, công chúng đều hi vọng cặp đôi này có thể tái hợp để Minh Lan và Tiểu Công Gia nối tiếp mối duyên dang dở.

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