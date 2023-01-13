Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Sao quốc tế 13/01/2023 11:39

Năm 2022 là năm thành công của những ngôi sao trẻ, trong đó, phải kể đến Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ.

Trong năm 2022, nhờ bước đà từ những bộ phim được khán giả đón nhận, tên tuổi của họ "lên như diều gặp gió", đặc biệt, trong đó nổi bật là Trần Phi VũVương Hạc Đệ.

Với Trần Phi Vũ, nam diễn viên nhanh chóng nổi lên nhờ đóng "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Sự kết hợp ăn ý với bạn diễn nữ cũng như nét diễn xuất tự nhiên, ngoại hình sáng, giúp Trần Phi Vũ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên có thêm hàng triệu người hâm mộ sau khi bộ phim kết thúc.

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 - Ảnh 1

Tương tự với đó, Vương Hạc Đệ có đến 14 triệu fan hâm mộ chỉ sau thành công của "Thương lan quyết". Việc hoá thân vào vào diễn nam chính lạnh lùng, tạo hình phù hợp giúp anh trở thành "nam thần thế hệ mới" của Hoa ngữ sau những cái tên nổi tiếng như Dương Dương, Tiêu Chiến.

 

Theo truyền thông Hoa ngữ công bố, hotsearch (độ tìm kiếm các từ khoá nổi bật nhất) nhiều nhất 2022, trong đó "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Trần Phi Vũ đứng đầu. Đó là kết quả dễ hiểu bởi sức hút của bộ đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là quá lớn, cũng như nội dung được làm cẩn thận, tỉ mỉ bởi Lưu Tuấn Kiệt - đạo diễn nổi tiếng "mát tay" với dòng phim ngôn tình, từng thành công với "siêu phẩm" Bên nhau trọn đời.

Ở vị trí thứ 5 là "Thương lan quyết với 2.500 hotsearch. Từ thành công này giúp Vương Hạc Đệ tiếp tục gây ấn tượng với "Phù đồ duyên" đang phát sóng.

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 - Ảnh 2

Sự thành công của 2 ngôi sao trẻ kể trên đã vượt những đàn chị nổi tiếng trong nghề như Triệu Lệ Dĩnh (Gió thổi Bán Hạ) hay Dương Mịch (Định luật 80/20 của tình yêu). Mặc dù, đây chỉ là độ quan tâm, tìm kiếm của khán giả, tuy nhiên, điều này phần nào cũng cho thấy bước đà phát triển sự nghiệp của những ngôi sao trẻ trước những đàn anh, đàn chị nổi tiếng trong nghề.

Danh sách phim dài tập Trung Quốc được tìm kiếm nhiều nhất 2022 gồm:

1. Chiếc bật lửa và váy công chúa - 4.590 hotsearch.

2. Tinh hán xán lạn - 4.000 hotsearch.

3. Khanh Khanh Nhật Thường - 3.196 hotsearch.

4.Trầm vụn hương phai - 2.800 hotsearch.

5. Thương lan quyết - 2.500 hotsearch.

6. Gió thổi Bán Hạ - 1.365 hotsearch.

8. Trùng Sinh Chi Môn - 1.000 hotsearch.

9. Định luật tình yêu 20/80 - 1.000 hotsearch.

10. Khai Đoan - 800 hotsearch.

Tạo hình mới nhất xinh như tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn gây sốt, ánh mắt 'si tình' của Vương An Vũ làm fan 'bấn loạn'

Tạo hình mới nhất xinh như tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn gây sốt, ánh mắt 'si tình' của Vương An Vũ làm fan 'bấn loạn'

Dù trong thời gian ghi hình nhưng loạt ảnh leak chất lượng từ hậu trường đến tạo hình diễn viên của bộ phim Thần Ẩn luôn được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Phi Vũ Triệu Lộ Tư

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình mới nhất xinh như tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn gây sốt, ánh mắt 'si tình' của Vương An Vũ làm fan 'bấn loạn'

Tạo hình mới nhất xinh như tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn gây sốt, ánh mắt 'si tình' của Vương An Vũ làm fan 'bấn loạn'

Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng cách đối xử với trợ lý lại trái ngược nhau: Triệu Lộ Tư bị chỉ trích chảnh chọe, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời

Đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng cách đối xử với trợ lý lại trái ngược nhau: Triệu Lộ Tư bị chỉ trích chảnh chọe, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời

Bất ngờ với nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất Cbiz trong năm 2022: Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư

Bất ngờ với nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất Cbiz trong năm 2022: Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư

Fan Triệu Lộ Tư phát sốt trước thông tin phim bạo của idol sắp ra phần 2

Fan Triệu Lộ Tư phát sốt trước thông tin phim bạo của idol sắp ra phần 2

Xinh đẹp xuất thần như Triệu Lộ Tư mà cũng bị mỹ nhân này đè bẹp dễ dàng: 'Được Lưu Diệc Phi nâng đỡ cơ mà'

Xinh đẹp xuất thần như Triệu Lộ Tư mà cũng bị mỹ nhân này đè bẹp dễ dàng: 'Được Lưu Diệc Phi nâng đỡ cơ mà'

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 24 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 27 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân