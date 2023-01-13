Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Với Trần Phi Vũ, nam diễn viên nhanh chóng nổi lên nhờ đóng "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Sự kết hợp ăn ý với bạn diễn nữ cũng như nét diễn xuất tự nhiên, ngoại hình sáng, giúp Trần Phi Vũ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên có thêm hàng triệu người hâm mộ sau khi bộ phim kết thúc.

Trong năm 2022, nhờ bước đà từ những bộ phim được khán giả đón nhận, tên tuổi của họ "lên như diều gặp gió", đặc biệt, trong đó nổi bật là Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ .

Tương tự với đó, Vương Hạc Đệ có đến 14 triệu fan hâm mộ chỉ sau thành công của "Thương lan quyết". Việc hoá thân vào vào diễn nam chính lạnh lùng, tạo hình phù hợp giúp anh trở thành "nam thần thế hệ mới" của Hoa ngữ sau những cái tên nổi tiếng như Dương Dương, Tiêu Chiến.

Theo truyền thông Hoa ngữ công bố, hotsearch (độ tìm kiếm các từ khoá nổi bật nhất) nhiều nhất 2022, trong đó "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Trần Phi Vũ đứng đầu. Đó là kết quả dễ hiểu bởi sức hút của bộ đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là quá lớn, cũng như nội dung được làm cẩn thận, tỉ mỉ bởi Lưu Tuấn Kiệt - đạo diễn nổi tiếng "mát tay" với dòng phim ngôn tình, từng thành công với "siêu phẩm" Bên nhau trọn đời.

Ở vị trí thứ 5 là "Thương lan quyết với 2.500 hotsearch. Từ thành công này giúp Vương Hạc Đệ tiếp tục gây ấn tượng với "Phù đồ duyên" đang phát sóng.

Sự thành công của 2 ngôi sao trẻ kể trên đã vượt những đàn chị nổi tiếng trong nghề như Triệu Lệ Dĩnh (Gió thổi Bán Hạ) hay Dương Mịch (Định luật 80/20 của tình yêu). Mặc dù, đây chỉ là độ quan tâm, tìm kiếm của khán giả, tuy nhiên, điều này phần nào cũng cho thấy bước đà phát triển sự nghiệp của những ngôi sao trẻ trước những đàn anh, đàn chị nổi tiếng trong nghề.