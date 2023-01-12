Tác phẩm cổ trang huyền huyễn Thần Ẩn với sự tham gia đóng chính của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ hiện là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo "mọt phim" hoa ngữ.

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Thần Ẩn lại được leak ra thu hút sự chú ý của nhiều netizen. Trong ảnh, Triệu Lộ Tư diện một bộ trang phục màu hồng nhạt với được gắn kết lông vũ ở phần vai. Nhiều khán giả nhận xét tạo hình lần này kết hợp với nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn giúp Triệu Lộ Tư thật sự giống như một tiên nữ bước ra từ truyện.

Từ các hình ảnh hậu trường của "Thần ẩn" cho thấy cặp diễn viên chính có "phản ứng hóa học" rất tốt, tâm trạng của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ rất thoải mái, tự nhiên. Điều này khiến nhiều người dự đoán cặp diễn viên chính trong phim sẽ tiếp tục được khán giả yêu thích trong thời gian tới.

Nhưng điều làm fan chú ý trong loạt ảnh này chính là đôi mắt "si tình" của Vương An Vũ. Trong một khoảnh khắc, Vương An Vũ vừa có phong thái nhưng vẫn toát ra chất si tình qua ánh mắt nhìn Triệu Lộ Tư khiến dân tình không khỏi quắn quéo vì quá ngọt ngào, đáng yêu. Chưa biết khi lên phim thế nào nhưng chỉ với hình ảnh hậu trường này của cả hai cũng đủ làm fan couple của cả hai "bấn loạn".

Mỗi khi xuất hiện cạnh nhau, Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được khen ngợi là rất đẹp đôi. Cảm giác couple mà cả hai đem lại cũng rất mạnh khiến nhiều người càng thêm mong đợi ngày Thần Ẩn lên sóng.

"Thần ẩn" có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S+, dự kiến quay hình trong khoảng 3 tháng.

Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của 'Thiên cổ quyết trần', xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.