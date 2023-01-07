Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên'

Sao quốc tế 07/01/2023 16:06

Từ những bức ảnh trên phim trường Thần Ẩn được blogger tung ra, Triệu Lộ Tư trong tạo hình tiên tử nhận được sự chú ý của mọi người.

Trở lại thể loại tiên hiệp với bộ phim Thần ẨnTriệu Lộ Tư nhận được nhiều sự chú ý ngay từ ngày khởi động máy. Trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính A Âm, nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào của nữ diễn viên liên tục khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa.

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 1

Mới đây, một tạo hình khác của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn lại được hé lộ. Lần này, nàng tiểu hoa diện một bộ trang phục màu hồng phấn với những chi tiết cầu kỳ như cách hoa ở phần vai khiến nhiều khán giả cảm thấy Triệu Lộ Tư lần này đã thật sự hóa thành tiên tử rồi.

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 2

Nhan sắc xinh đẹp, kèm theo đó là tạo hình khá có tâm với mái tóc điểm xuyết phụ kiện nhẹ nhàng, bộ đồ màu hồng đẹp mắt càng khiến netizen phải ngợi khen Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, lại một lần nữa tạo hình nhân vật của nữ diễn viên họ Triệu được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Bạch Lộc trong bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 3

Khi netizen lấy ra dẫn chứng là ảnh của Bạch Lộc, đặt 2 hình trên bàn cân có thể dễ dàng nhận ra trang phục của Triệu Lộ Tư có nét hao hao với Bạch Lộc. Điều này khiến netizen bày tỏ đoàn đội của bộ phim không có sáng tạo. 

Cũng vì chung một tạo hình nên Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư bị so sánh là điều khó tránh. Tuy vậy, thấy cả hai đều có nét nổi bật của riêng mình. Nếu Triệu Lộ Tư thể hiện được sự cao quý, dịu dàng thì Bạch Lộc lại là nàng hoa tiên tử nhí nhảnh, tươi vui. 

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 4

Đây cũng không phải lần đầu Triệu Lộ Tư "đụng hàng" tạo hình với Bạch Lộc. Ngay từ khi bắt đầu ghi hình những cảnh đầu tiên, cả hai liên tục được đem lên "bàn cân" so sánh. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1998 còn được cho là giống với Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp Không May.

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 5

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 6

Việc tạo hình nữ chính trong các vai diễn cổ trang, tiên kiếm có sự giống nhau là điều khó tránh khỏi vì đa số nhân vật cổ trang thì tóc tai và một số phụ kiện sẽ dễ có điểm trùng hợp, hơn nữa người thiết kế kiểu tóc và hình ảnh của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là cùng một người đó là nhà thiết kế Hoàng Vy, vậy nên hai nhân vật này có ý tưởng giống nhau cũng là đều có thể thông cảm.

Trước vẻ đẹp tiên tử của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, Bạch Lộc lại một lần nữa được 'điểm mặt gọi tên' - Ảnh 7

Nói thêm về Thần Ẩn, được biết, đây là phần 2 của bộ Thiên Cổ Quyết Trần, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng trước đây. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, thuộc thể loại tiên hiệp. 

Ở phiên bản Thần Ẩn này, nội dung phim sẽ xoay quanh mối tình dang dở của Nguyệt Mi (Triệu Lộ Tư) và Khiên Khải (Vương An Vũ). 

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn?

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường mới của Triệu Lộ Tư trong trang phục màu hồng phấn với vẻ đẹp như tiên nữ. Netizen liền so sánh với các dự án trước đó.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Triệu Lộ Tư Thần Ẩn Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ phim hoa ngữ

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