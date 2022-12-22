Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng?

Sao quốc tế 22/12/2022 15:05

Thần Ẩn là bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn cổ trang mới khi lên sóng.

Thần Ẩn là dự án đánh dấu sự hợp tác lần đầu của Triệu Lộ TưVương An Vũ. Bộ phim được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Dù chưa chính thức phát sóng nhưng Thần Ẩn đã được xếp vào danh sách những phim cổ trang đáng mong đợi nhất. Vậy lý do vì sao mà bộ phim này lại được đánh giá cao đến thế?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 1

Đầu tiên phải nói đến nội dung hấp dẫn của Thần Ẩn. Trong đó, chất liệu tình cảm giữa những mảnh ghép ngọt ngào và bi thương là điều không thể thiếu. 

Trong kiếp đoản mệnh xui xẻo thứ 27 của mình, A Âm đứng trên cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn canh giữ cầu, đòi công đạo. Tu Ngôn nói với nàng ấy rằng, chịu số mệnh sao chổi xúi quẩy như thế chỉ có hai khả năng: Một là nàng ấy đã đắc tội với một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đấy trong Thần giới, hai là do bản thân nàng chính là đại nhân vật ấy.

A Âm khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, từ sau khi chân thân Bạch Quyết tuẫn thế, giới Thượng cổ đóng lại, trong tam giới sớm đã không còn đại nhân vật nào có sức mạnh cường đại thật sự nữa.

Rất lâu sau này, A Âm mới biết rằng, câu trả lời của Tu Ngôn chẳng sai. Chỉ tiếc rằng, trong tam giới bát hoang ngàn năm sớm đã không còn A Âm nữa. Lần cuối nàng ấy gieo mình xuống Vong Xuyên, sau cùng cũng hiểu rõ một chuyện, tiên yêu thần ma cũng chỉ là những hạt cát li ti trên thế gian. Tiên yêu thần ma sinh ra trên cõi đời cuối cùng cũng có một ngày tan biến, tựa như nàng vậy.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 2

Tiếp đến, sở dĩ bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý đều nhờ một phần từ cái tên Triệu Lộ Tư. Dù gia nhập làng giải trí chỉ mới 5 năm nhưng Triệu Lộ Tư ngày càng tỏa sáng và được công nhận nằm trong top đầu của lứa tiểu hoa 95. 

Triệu Lộ Tư cho thấy sự tiến bộ trong lối diễn xuất, sẵn sàng thay đổi hình tượng để đảm nhận những vai diễn có phần khác biệt với cái mác "ngốc bạch ngọt" trước đây. Từ đây, "mỹ nữ xuyên không" dần khẳng định được tài năng thiên phú của mình và thu hút lượng fan đông đảo. Cũng chính vì thế, mà cô nàng là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Có thể nói, hễ là phim của Triệu Lộ Tư chưa bàn đến nội dung ra sao thì cũng đều rất hút truyền thông.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 3

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 4

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 5

Hơn nữa, vốn được Tencent ưu ái, Thần Ẩn là dự án cấp S+ được cho là đo ni đóng giày cho 'thánh nữ xuyên không'. Tạo hình nhân vật trong Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư cũng rất được chăm chút. 

Và để tạo được tiếng vang và thành công cho bộ phim, nam chính cũng giữ vai trò quan trọng. Lần này Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác cũng Vương An Vũ - một trong những gương mặt trẻ tiềm năng đang từng bước vươn lên với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong đó, vai Tưởng Chính Hàn trong Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời hay mới đây là Đoàn Vũ Thành trong Con Đường Rực Lửa đều được khán giả rất yêu thích.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 6

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 7

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có gì đáng xem để khán giả chờ đợi lên sóng? - Ảnh 8

Ngoại hình điển trai, gương mặt tỏa sáng phù hợp với đa dạng nhân vật là lợi thế của Vương An Vũ. Những hình ảnh trên phim trường Thần Ẩn được netizen chia sẻ cho thấy tạo hình cổ trang của anh mang lại cảm giác vừa phong nhã vừa đủ khí chất. 

Ngoại hình của cặp đôi chính được nhận xét là "nam thanh nữ tú". Chưa kể 'Lộ bảo' được mệnh danh là đóng với ai đều tạo được chemistry ngọt ngào. Thế nên, màn hợp tác lần này mang lại độ kỳ vọng rất cao.

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Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn nhận được nhiều lời khen ngợi.

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