Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa?

Sao quốc tế 16/12/2022 09:33

Hình ảnh được cho là tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn nhận được sự quan tâm của nhiều netizen.

Có thể nói, năm 2022 là một năm làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công của Triệu Lộ Tư. Sau bộ cổ trang Tinh Hán Xán Lạn "làm mưa làm gió" các diễn đàn thì gần đây "mỹ nhân xuyên không" vừa gia nhập đoàn phim cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn hợp tác cùng Vương An Vũ và Lý Quân Nhuệ.  

Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa? - Ảnh 1

Tuy chỉ vừa bấm máy được vài ngày nhưng hình ảnh leak từ hậu trường liên tục được tung ra. Theo đó, dân tình đặc biệt chú ý đến tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư. Trong những hình ảnh hậu trường vài ngày trước có thể thấy tạo hình của sao nữ 9x trong dự án tiên hiệp này lấy màu xanh ngọc làm chủ đạo. Đường nét gương mặt xinh xắn, đáng yêu, tạo hình bắt mắt được khen rất hợp với Triệu Lộ Tư. Dù trang phục của nhân vật rất được chăm chút nhưng theo netizen bình luận, Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể thiện được khí chất "thần tiên" hay "tiên khí".

Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa? - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa? - Ảnh 3

Tuy nhiên, được biết đây mới chỉ là tạo hình của nữ chính khi ở thân phận A Âm. Điều khiến khán giả mong đợi nhất bây giờ chính là tạo hình phượng hoàng Triệu Lộ Tư ở Thần Ẩn. Khán giả kỳ vọng rằng tạo hình này sẽ giúp nàng tiểu hoa 9x bùng nổ trên màn ảnh.

Cho đến mới đây, trên mạng đã xuất hiện một số hình ảnh của Triệu Lộ Tư trong tạo hình phượng hoàng cực kỳ rực rỡ. Lộ diện trong tạo hình này, nàng tiểu hoa được khen ngợi là xinh đẹp, thần thái lạnh lùng pha chút quyến rũ khiến dân tình mê mẩn.

Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa? - Ảnh 4

 Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại, mọi người phát hiện ra thực chất đây chỉ là ảnh ghép. Ảnh gốc của bức ảnh này chính là tạo hình nhân vật Bạch Phong Tịch trong Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương.

Triệu Lộ Tư lộ tạo hình phượng hoàng trong Thần Ẩn, thần sắc như này liệu đã đủ tiên khí chưa? - Ảnh 5

Tạo hình nhân vật của Thần Ẩn tuy rằng có nhiều ý kiến chê, nhưng cũng không phải là toàn bộ, trong đó vẫn có nhiều netizen dành lời khen trạng thái và nhan sắc của Triệu Lộ Tư. Nếu bỏ qua khí chất 'tiên khí' cần có của phim tiên hiệp, tạo hình của Triệu Lộ Tư vẫn rất bắt mắt, rất hợp với cô.

Đối với Thần Ẩn, đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Trong dự án lần này, Triệu Lộ Tư lần đầu tiên đảm nhiệm phiên 1 của phim được chế tác cấp S+ (tức phim được đầu tư ở mức cao nhất), Vương An Vũ phiên 2. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho nữ diễn viên. 

Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của "Thiên cổ quyết trần", xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

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