Triệu Lộ Tư được khen hết lời khi hành động điều này với nam chính Vương An Vũ

Sao quốc tế 14/12/2022 07:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư chính là người nắm lợi thế trong kịch bản của Thần Ẩn.

Sau thành công của phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục góp mặt trong dự án mới mang tên Thần Ẩn. Nữ diễn viên còn là Tiểu Hoa Đán thế hệ mới nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

 

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư chính là người nắm lợi thế trong kịch bản của Thần Ẩn. Bởi vì Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khác của Đằng Tấn (Tencent). Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại không lợi dụng điều này để chèn ép Vương An Vũ hay tăng đất diễn cho mình. Thay vào đó cô nàng vẫn giữ thái độ thân thiện để hợp tác với các diễn viên khác.

Triệu Lộ Tư được khen hết lời khi hành động điều này với nam chính Vương An Vũ - Ảnh 1

Ngay sau khi bào viết được đăng tải, hành động này của cô nàng được dân mạng khen ngợi hết lời. Không ít ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không chỉ có diễn xuất ngày càng tiến bộ tiêu biểu là ở Tinh Hán Xán Lạn mà nàng tiểu hoa còn tiết chế hơn rất nhiều trong các hoạt động tương tác trên mạng. Những tin đồn xấu, cọ nhiệt của Triệu Lộ Tư cũng giảm đi đáng kể.

Triệu Lộ Tư được khen hết lời khi hành động điều này với nam chính Vương An Vũ - Ảnh 2Triệu Lộ Tư được khen hết lời khi hành động điều này với nam chính Vương An Vũ - Ảnh 3

Thần Ẩn được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đồng thời, chất liệu tình cảm giữa những mảnh ghép ngọt ngào và bi thương là điều không thể thiếu. Dàn cast chính gần như đã định với Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa và Dĩnh Nhi.

Triệu Lộ Tư đang rất vững bước và ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất. Thương hiệu cá nhân không ngừng nâng cao. Dự án tiên hiệp lần này chủ yếu giúp đánh bóng thêm tên tuổi của cô nàng. Nhưng để tạo được tiếng vang và thành công cho bộ phim, nam chính cũng giữ vai trò quan trọng. 

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