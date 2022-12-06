Không chỉ 'so kè' trong năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'cạnh tranh ngầm' trong năm 2023

Sao quốc tế 06/12/2022 17:31

Cùng đạt được thành công đáng nể trong năm 2022, Triệu lộ tư và Ngu Thư Hân hiện là những tiểu hoa 95 đang được chú ý và quan tâm từ phía cư dân mạng.

Triệu Lộ TưNgu Thư Hân là những mỹ nhân thế hệ mới nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Bộ phim "Thương lan quyết" do Ngu Thư Hân đóng chính đã chính thức khép lại với thành tích khủng.

Trong đó, vai diễn của Ngu Thư Hân gây sốt màn ảnh Hoa ngữ. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ. Theo đó, nữ diễn viên đạt chỉ số đánh giá nhân vật trên bảng xếp hạng V vượt 9.0, trở thành diễn viên trẻ đạt thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng Vân Hợp vượt 100 triệu view/ngày. 

Không chỉ 'so kè' trong năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'cạnh tranh ngầm' trong năm 2023 - Ảnh 1

Ngu Thư Hân hiện đang quay dự án cổ trang "Vân Chi Vũ" cùng với Trương Lăng Hách, chuẩn bị phát sóng tỏng năm 2023. Dàn diễn viên chính đã góp mặt để thử tạo hình và chuẩn bị đọc kịch bản. 

Cặp đôi nữ chính - nam phụ trong Thương Lan Quyết đã có cơ hội tái hợp, yêu nhau trong một dự án do Quách Kính Minh làm đạo diễn. Nội dung phim kể về mối tình oan gia giữa cậu ấm phản nghịch Cung Tử Vũ và gián điệp mưu mo Vân Vi Sam. Dân mạng nhận xét bộ phim là sự kết hợp của bộ đôi nhan sắc Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách, nội dung cổ trang oan gia, mưu đấu rất dễ được yêu thích. Vân Chi Vũ được coi là dự án được kỳ vọng phát sóng vào năm tới. 

Không chỉ 'so kè' trong năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'cạnh tranh ngầm' trong năm 2023 - Ảnh 2

Nội dung phim cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, được cho là phần ngoại truyện về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết. Đây sẽ là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư đóng thể loại phim tiên hiệp nên người hâm mộ có yêu cầu khá cao về ngoại hình của nữ diễn viên. Trong sự kiện gần đây, ngôi sao nhận chỉ trích vì tăng cân, lộ gương mặt béo tròn trước ống kính. 

Việc Vương An Vũ đảm nhận vai nam chính trong Thần Ẩn cũng gây ra nhiều tranh cãi vì diễn xuất của nam diễn viên thường bị chê yếu, không có đột phá. Nhưng dân mạng vẫn kỳ vọng vào khả năng tạo phản ứng couple của Triệu Lộ Tư. 

Việc tác phẩm mới của 2 tiểu hoa 9x nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại cùng khai máy đã thu hút sự quan tâm lớn. Vân Chi Vũ và Thần Ẩn được dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh gay gắt khi phát sóng trong năm 2023. 

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Năm 2022 đánh dấu sự phát triển cực tốt của phim ngôn tình như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết hay Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á làng sao Thần Ẩn

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