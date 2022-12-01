Vai diễn Trình Thiếu Thương của 'Tinh Hán Xán Lạn' tiếp tục giúp Triệu Lộ Tư 'nở mặt nở mày' trong sự nghiệp

Sao quốc tế 01/12/2022 21:41

Thành công vượt bậc của Triệu Lộ Tư trong năm 2022 chính là khi cô vào vai nữ chính trong bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn".

Nhờ thành công của Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư đã gia tăng danh tiếng vượt bậc trong năm 2022. Trong thời điểm phát sóng, Tinh hán xán lạn đã vượt qua các dự án Trầm vụn hương phai (Dương Tử, Thành Nghị) và Hạnh phúc đến vạn gia (Triệu Lệ Dĩnh) để đạt chỉ số truyền thông và điểm phổ biến cao trên các bảng xếp hạng danh giá.

Triệu Lộ Tư bây giờ được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các dự án ăn khách. Đồng thời, cô cũng là một nữ diễn viên trẻ rất được Tencent nâng đỡ. Dù vào nghề chưa lâu nhưng cô liên tục được hợp tác với các diễn viên có tiếng.  

Vừa qua, nhân vật Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn tiếp tục giúp Triệu Lộ Tư ghi dấu ấn. Nhờ vai diễn này, nữ diễn viên đã lọt top đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Kim Liên Hoa lần thứ 13.

Vai diễn Trình Thiếu Thương của 'Tinh Hán Xán Lạn' tiếp tục giúp Triệu Lộ Tư 'nở mặt nở mày' trong sự nghiệp - Ảnh 1

Với Tôn Lệ, Bạch Bách Hà, Ân Đào, đây đều là những diễn viên tên tuổi, vừa có năng lực diễn xuất vừa có nhiều giải thưởng lớn. Do đó, một diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư được xếp chung tên với họ sẽ là một vinh dự khá lớn.

 

Thông tin nữ diễn viên sinh năm 1998 lọt đề cử Kim Liên Hoa đã nhanh chóng leo lên top 1 hot search trên weibo. Điều này cho thấy sức hút của cô và sự quan tâm rất lớn của đông đảo người hâm mộ. Đồng thời, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư cũng cảm thấy rất vinh dự trước sự phát triển của thần tượng.

 

Vai diễn Trình Thiếu Thương của 'Tinh Hán Xán Lạn' tiếp tục giúp Triệu Lộ Tư 'nở mặt nở mày' trong sự nghiệp - Ảnh 2

Không chỉ nổi tiếng ở mảng phim ảnh, Triệu Lộ Tư còn được rất nhiều nhãn hàng săn đón. Mới đây nhất, cô còn trở thành đại diện thương hiệu của Bvlgari. Đây cũng được xem là thành công khá lớn của lứa tiểu Hoa đán sinh sau 95. Nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng luôn trở thành chủ đề được công chúng bàn tán nhiều trên các diễn đàn mạng. 

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Trong đêm hội Tầm Nhìn Weibo vừa qua, sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư liên tục là chủ đề bàn tán của netizen.

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