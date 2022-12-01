Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý

Sao quốc tế 01/12/2022 10:11

Trong đêm hội Tầm Nhìn Weibo vừa qua, sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư liên tục là chủ đề bàn tán của netizen.

Vừa qua ngày 29/11, đêm hội Tầm Nhìn Weibo thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi dàn sao Cbiz đổ bộ thảm đỏ. Tuy nhiều mỹ nhân xuất hiện với nhan sắc lộng lẫy, xinh đẹp nhưng dường như mọi spotlight đều dành cho nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 - Triệu Lộ Tư. Cô nàng đêm hội diện tận 2 bộ lễ phục, nhưng phản hồi của netizen dành cho mỗi bộ lại rất khác nhau.

Trước đó, phòng làm việc đăng ảnh nữ diễn viên xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy dạ hội trắng tinh khôi, tạo hình lộng lẫy như một nàng công chúa giúp Triệu Lộ Tư nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của mình.

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 1

Thế nhưng, đến lúc đi thảm đỏ, nữ diễn viên sinh năm 1998 lại khiến mọi người hoang mang vì chiếc váy hoa xấu tệ. Bộ trang phục được thiết kế trễ vai với họa tiết những bông hoa to có phần sến súa, nhiều người còn cho rằng chiếc váy chẳng khác gì ga trải giường nhà họ. 

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 2

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 3

Nhiều ý kiến nghi ngờ rằng, trước đây Triệu Lộ Tư mỗi khi đi sự kiện luôn thu hút người khác với diện mạo chỉn chu, xinh đẹp nhưng đến lần này lại kém sắc như thế có thể là do "chủ ý" của đoàn đội cô nàng. Việc này có thể giúp nữ diễn viên được quan tâm, trở thành chủ đề hot được cư dân mạng và báo chí thảo luận.

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 4

Thậm chí có blogger còn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu cố tình bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba từng diện váy bồng bềnh màu trắng đính họa tiết hoa hồng đỏ vô cùng bắt mắt, đội vương miện như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Những hình ảnh về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ váy hoa hồng vô cùng cầu kỳ đã viral khắp Weibo vì đẹp xuất sắc trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông không lâu sau đó. 

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 5

Ngay sau đó, netizen đã nhanh chóng đặt lên "bàn cân" so sánh Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba. Ai cũng đồng ý rằng với nhan sắc kiều diễm, khí chất minh tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn "ăn đứt" Triệu Lộ Tư. Không phải vô cớ khi người ta lại gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng thảm đỏ" sau Phạm Băng Băng.

Trong đêm hội, ngoài trang phục, Triệu Lộ Tư còn bị bàn tán nhiều về cân nặng, hình ảnh tự đăng và ảnh phát trên sóng trực tiếp khác xa một trời một vực khiến cô nàng bị chỉ trích. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng đó là do góc máy bởi theo một số video khác được đăng tải, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn vẫn giữ được vóc dáng cân đối và nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Có thể nói, Triệu Lộ Tư hiện giờ chính là một trong những gương mặt tiểu hoa đán sau 95 được săn đón nhất nhì Cbiz.

Diện đầm hoa đi sự kiện như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê giống 'ga trải giường', cố tình cọ nhiệt gây chú ý - Ảnh 6

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Trong sự kiện Weibo tối 29/11 vừa qua, Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ không hài lòng vì ngoại hình có dấu hiệu tăng cân.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư đêm hội Weibo sao hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba Cbiz

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