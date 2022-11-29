Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên được biết đến nhờ hàng loạt bộ phim web-drama có đề tài xuyên không, đáng kể đến như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta… Nhờ đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 có cơ hội đóng cặp cùng với nhiều bạn diễn tên tuổi như Dương Dương, Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong các bộ phim như Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn.

Thế nhưng, diễn xuất của Triệu Lộ Tư lại không ổn định và khá "một màu". Nữ diễn viên chỉ có thể diễn được những vai đáng yêu, dễ thương và có phần ngốc nghếch. Cô thường xuyên sử dụng biểu cảm chu môi, trợn mắt, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng cô là nữ diễn viên Hàn Quốc đang đóng phim.

Xét về diễn xuất, quả thật Triệu Lộ Tư phải trau dồi thêm nhiều để lấy được cảm tình từ công chúng nhờ khả năng diễn xuất và nhan sắc của cô nàng.

Cúc Tịnh Y

Mặc dù có nhan sắc, diễn xuất tạm ổn thế nhưng Cúc Tịnh Y vẫn thường xuyên bị chê một màu. Và lý do khiến dân tình chê bai cô nàng, đó là bởi tạo hình cổ trang lặp đi lặp lại. Nếu từng xem qua những Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Thư Sinh Xinh Đẹp... dễ dàng nhận thấy tạo hình của Cúc Tịnh Y khá giống nhau.

Cúc Tịnh Y thường hứng "gạch đá" vì trung thành một kiểu trang điểm mắt to, môi đỏ, da trắng, lối trang điểm này được cho là quá đậm so với một vai diễn cổ trang và trang phục quần áo cũng đều là kiểu thướt tha giống nhau qua nhiều tác phẩm. Tưởng như Cúc Tịnh Y sẽ chỉ mắc phải lỗi này khi đóng phim cổ trang, nhưng không. Ở phim hiện đại, cụ thể gần nhất là Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn, Cúc Tịnh Y tiếp tục bị chê bai vì lối makeup giống hệt phim trước.

Thực chất, diễn xuất của Cúc Tịnh chưa đến mức thảm họa, nhưng việc cứ lặp đi lặp lại một nét diễn và tạo hình trên màn ảnh đã đẩy vào cô vào hàng ngũ các "bình hoa di động" của làng phim ảnh đất nước đông dân nhất hành tinh.

Dương Mịch

Nếu xem nhiều phim của Dương Mịch, nhiều khán giả có để ý đến việc nữ diễn viên thường xuyên mím môi khi đọc thoại. Bất kể là câu thoại dài hay ngắn thì Dương Mịch đều sẽ "bonus" thêm mím môi vào, khán giả mà để ý kỹ chắc sẽ không hài lòng với động tác nhỏ này của cô ấy.

Trên MXH có không ít netizen phàn nàn về cách diễn xuất và nhấp môi của Dương Mịch. Thậm chí có netizen còn nói thẳng mỗi lần xem phim của Dương Mịch, họ đều khó chịu vì thói quen xấu của cô. Có nhiều người còn nhận xét kiểu mím môi này của nàng mỹ nhân 85 rất giống kiểu "nghĩ giữa hiệp" chuẩn bị cho lời thoại mới vậy.

Ngô Thiến

Là hoa khôi của ĐH Vũ Hán, Ngô Thiến khi mới ra mắt trong sáng, lanh lợi và rất được lòng khán giả. Cô nàng cũng được khen diễn xuất tự nhiên.

Tuy nhiên, không biết từ bao giờ mà Ngô Thiến khi lên phim có hành động cúi đầu thiếu tự tin. Nếu vào vai một nhân vật kém cỏi thì việc cúi đầu khi nói có thể chấp nhận. Tuy nhiên trong rất nhiều phim Ngô Thiến đều giữ tư thế tự ti một cách khó hiểu như vậy.