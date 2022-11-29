Nói về những bộ phim thần tượng Cbiz, đây là thể loại luôn được các nhà sản xuất ưu tiên lựa chọn các sao đỉnh lưu tham gia đóng bởi nhiệt độ cao từ diễn viên để có thể giúp thu hút lượt xem tạo thành công cho bộ phim.

Trong đó, có thể kể đến như Dương Tử , Dương Mịch , Tiêu Chiến hay Dương Dương cũng đã từng rất thành công với thể loại phim này, nhanh chóng trở thành sao hạng A trong giới giải trí Cbiz.

Thế nhưng, trong năm nay, khán giả dễ dàng nhận thấy thời hoàng kim của thế hệ này đã dần không còn phù hợp để đóng các dòng phim ngôn tình, thần tượng. Liên tiếp các bộ phim ra mắt nhận về nhiều lời chê không thương tiếc.

Đầu năm 2022, sau hơn 2 năm nằm kho, cuối cùng Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn cũng đã thuận lợi lên sóng với màn hợp tác của hai đỉnh lưu làng giải trí là Dương Tử và Tiêu Chiến. Tuy nhận được rất nhiều kỳ vọng của khán giả, phim đã nhận về rất nhiều bình luận không tốt, từ nội dung cho đến cặp đôi chính đều bị chê không thương tiếc. Cuối cùng phim chỉ được đánh giá ở mức có nhiệt độ.

Sau đó, Dương Tử cũng lần nữa thử sức lại với Trầm Vụn Hương Phai cũng khiến khán giả chán ngán vì diễn xuất đi xuống, phim càng flop hơn.

Tiếp đến là Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng được cho là có nội dung nhàm chán, mạch phim cũng rời rạc. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đều có diễn xuất mờ nhạt, không có phản ứng hóa học, diễn cảnh yêu đương nhưng không thấy cuốn hút.

Dương Dương cũng gây nhiều thất vọng với Thả Thí Thiên Thả vì lối diễn đơ, bị bó khung trong các vai nam thần ngôn tình, chỉ có nhan sắc "cứu vớt" nhưng cũng bị cho là kém phong độ so với thời gian trước.

Đặc biệt phải nói đến Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch. Đây là bộ phim được nhắc đến nhiều trong những ngày vừa qua vì nhan sắc "xuống cấp", lộ nhiều dấu hiệu lão hóa của Dương Mịch. Nhiều netizen cho rằng, với độ tuổi của Dương Mịch đã không còn phù hợp đóng phim ngôn tình, thần tượng, nữ diễn viên nên chuyển hình với các vai có chiều sâu hơn.

Khán giả cho rằng, thể loại phim ngọt ngào, lãng mạn cần những làn gió mới, những gương mặt diễn viên trẻ mới có thể đúng tinh thần của dòng phim này. Chính vì thế, lần lượt các bộ phim như Tinh Hán Xán Lạn (Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi), Thương Lan Quyết( Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ) hay Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi) từ khi mới lên sóng đã tạo ra "cơn sốt" vô cùng lớn.

Dù là diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sức hút của dàn sao này đều "không phải dạng vừa". Độ thảo luận về nhân vật, diễn viên, tình tiết các phim luôn lọt top tìm kiếm Weibo. Không chỉ vậy, thành tích phim của dàn sao trẻ phải khiến các tiền bối ao ước khi liên tục lập thành tích, phá kỷ lục trên đường đua phim ảnh.

Thế mới nói, muốn nổi nhờ phim thần tượng rất dễ nhưng chỉ được vài năm thôi, các ngôi sao muốn đi đường dài cũng như nâng cao thực lực thì cần phải chuyển hình qua các phim chính kịch có như thế mới không bị đào thải khỏi làng giải trí.