Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông

Sao quốc tế 25/11/2022 14:21

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng những mỹ nhân Hoa ngữ này lại không biết "cách dùng" khiến khán giả ngày một quay lưng.

Angelababy

Mặc dù sở hữu nhan sắc hơn người lại sở hữu lưu lượng thuộc hàng khủng trên mạng xã hội  nhưng Angela Baby cũng có lực lượng anti-fan hùng hậu. Do không được đào tạo bài bản về diễn xuất nên những vai diễn của Angelababy thường một màu khiến khán giả ngán ngẩm. 

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 1

Với đôi mắt trợn trắng để biểu đạt cảm xúc một cách khoa trương, quá lố, các vai diễn của cô bị nhận xét "không thể nào cảm nổi". Điều đáng nói là sau bao năm vật lộn trong nghề, diễn xuất của cô vẫn mãi chẳng chịu tiến bộ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Angela Baby là một trong những ngôi sao có nhiều antifan nhất Cbiz.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 2

Ngô Cẩn Ngôn

Từ cô gái vô danh, Ngô Cẩn Ngôn nổi đình đám khi đảm nhận vai Ngụy Anh Lạc trong bộ phim cung đấu Diên Hi Công Lược. Tuy nhiên, mới đứng trên đỉnh vinh quang chưa bao lâu thì hình tượng của Ngô Cẩn Ngôn lại sụp đổ, lượng anti cũng tăng đến chóng mặt, thậm chí là lấn át người hâm mộ.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 3

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lùm xùm giở thói ngôi sao của cô nàng và bị truyền thông trung ương chỉ đích danh. Ngoài ra, diễn xuất í ẹ của Ngô Cẩn Ngôn cũng khiến duyên khán giả hao hụt dần, chẳng còn ai muốn ủng hộ người đẹp chóng nở sớm tàn này nữa.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 4

Cúc Tịnh Y

Dù sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần nhưng Cúc Tịnh Y vẫn có một lượng lớn anti-fan khi cô luôn bị tố hạch sách, chảnh chọe, khả năng diễn xuất kém và thường xuyên tỏ thái độ ngôi sao, bất hợp tác. Đây là lý do khiến cô bị khán giả quay lưng, lượng anti fan ngày càng tăng.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 5

Cúc Tịnh Y cũng từng bị nhân viên đoàn phim tố kênh kiệu, lạm dụng diễn viên đóng thế. Người này cho hay chỉ cần quay cảnh đám đông, trời mưa hay dưới nắng gắt là nữ diễn viên lại dùng diễn viên đóng thế vì sợ bị trôi lớp trang điểm. Netizen nhận xét dù Cúc Tịnh Y đã đóng khá nhiều bộ phim rồi, nhưng vai nào cũng xài chung một kiểu tóc và trang điểm lộng lẫy, khiến khán giả ngao ngán.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 6

Mạnh Tử Nghĩa

Được mệnh danh là "hoa khôi Bắc Ảnh", Mạnh Tử Nghĩa nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, cùng chiều cao lý tưởng lên đến 1,7m. Thế nhưng, bước chân vào làng giải trí không bao lâu, Mạnh Tử Nghĩa đã sớm bị netizen chỉ trích về hành xử và thái độ làm việc như sợ xấu khi đóng phim, dùng tiền mua thêm đất diễn trở thành nữ chính hoặc liên tục mua những bài "diễm áp" đồng nghiệp nữ nổi tiếng hơn mình.

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 7

Bên cạnh đó, cô còn bị những bậc tiền bối trong nghề như Quách Kính Minh, Triệu Vy thẳng thừng chê trách trên sóng truyền hình vì sự thiếu chuyên nghiệp và giả tạo. Sina cho hay nữ diễn viên không chỉ bị khán giả tẩy chay, nhiều nhà sản xuất e dè mời hợp tác sau khi xuất hiện thường xuyên ở game show. 

Khi nhan sắc không phải là 'kim bài miễn tử' cho dàn người đẹp Cbiz, antifan ngày càng đông - Ảnh 8

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