Nóng: Mạng xã hội bất ngờ trước tin Angelababy hẹn hò cùng Lâm Nhất

Sao quốc tế 24/11/2022 13:47

Tin tức Angelababy hẹn hò cùng Lâm Nhất đang khiến toàn cư dân mạng lẫn fan hai nhà vô cùng sửng sốt và bàn tán rầm rộ.

Mới đây, một blogger mảng giải trí xứ Trung vừa tung "dưa" một tiểu hoa 85 và một tiểu sinh đang lên đang yêu đương. Ngoài ra, blogger này còn gợi ý thêm, phía nhà trai là một tiểu sinh rất đẹp và đang quay phim với một vị "Mưu lang nữ", trong đó, "Mưu lang nữ" ý chỉ diễn viên nữ xuất hiện trong phim của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.

Nóng: Mạng xã hội bất ngờ trước tin Angelababy hẹn hò cùng Lâm Nhất - Ảnh 1

Ngay lập tức, netizen đã liệt kê dàn tiểu hoa 85 hiện đang độc thân có Angelababy, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni. Còn về "Mưu lang nữ" cư dân mạng cho rằng đang nói đến Lưu Hạo Tồn, nữ diễn viên đã từng tham gia bộ phim Trên Vách Đá của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Tổng hợp các thông tin, netizen đều đưa ra nghi vấn 2 nhân vật đang được nhắc đến chính là Angelababy và Lâm Nhất. Hiện tại, Lâm Nhất cũng đang tham gia ghi hình vai nam chính đóng cùng Lưu Hạo Tồn trong phim Ly Tâm Lực. 

AngelaBaby được xem là mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý từ phía dư luận lẫn truyền thông xứ Trung. Angelababy thu hút người với nhan sắc ấn tượng, khả ái lẫn quyến rũ. Không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng cô nàng cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim như  Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (bản điện ảnh), Người bạn thật sự của tôi, Vân Trung Ca,...hay gần đây là Dáng Hình Tình Yêu hợp tác cùng Lại Quán Lâm.

Nóng: Mạng xã hội bất ngờ trước tin Angelababy hẹn hò cùng Lâm Nhất - Ảnh 2

Về Lâm Nhất, anh là một diễn viên kiêm người mẫu người Trung Quốc. Năm 2019, Lâm Nhất trở thành cái tên đứng đầu bảng “hot search” nhờ vào vai Cố Vị Dịch trong bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta". Từ đó, phim Lâm Nhất trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, chiều cao nổi bật, Lâm Nhất còn tham gia vào nhiều tác phẩm khác như Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh, Đảo Hy Vọng, Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly,...

Nóng: Mạng xã hội bất ngờ trước tin Angelababy hẹn hò cùng Lâm Nhất - Ảnh 3

Hiện tại, phía Angelababy và Lâm Nhất vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn trên. 

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Thời gian gần đây, các mỹ nhân Hoa Ngữ đã dần chuyển hình. thử sức với hình tượng cường nữ trên phim. Tuy nhiên, không phải ai cũng hóa thân thành công ở dạng vai này.

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