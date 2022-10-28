Lâm Nhất một tay nhấc bổng Lưu Hạo Tồn, đậm chất ngôn tình trong 'Ly Tâm Lực'

Bộ phim truyền hình "Ly Tâm Lực" với kịch bản chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất.

Bộ phim truyền hình "Ly Tâm Lực" với kịch bản chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest hiện đang nhận được sự quan đông đảo của người hâm mộ. Mới đây, e-kíp của dự án này tiếp tục tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, qua đó hé lộ cảnh hậu trường vô cùng mãn nhãn của nam chính Lâm Nhất và nữ chính Lưu Hạo Tồn. Cụ thể, cư dân mạng "bấn loạn" trước cảnh Lâm Nhất một tay nhấc bổng Lưu Hạo Tồn trên vai của mình. Nhiều người hâm mộ không khỏi "đứng ngồi không yên" trước cảnh hậu trường "tình bể bình" của đôi diễn viên trẻ này.

Lâm Nhất là diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Anh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nam diễn viên chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong các bộ phim truyền hình Đảo Hy Vọng (2017). Mãi đến năm 2019 thì tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ được nhiều người quan tâm đến. Vai diễn Cố Vị Dịch do Lâm Nhất đảm nhận trong tác Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, khiến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức. Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Khi học năm thứ hai, Hạo Tồn được Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông. Từ đây, Lưu Hạo Tồn mang danh "Mưu nữ lang", được vị đạo diễn lớn hết mực nâng đỡ.

Do đó, khán giả cũng khen ngợi khả năng tương tác, sự đẹp đôi của hai diễn viên. Đây cũng là dự án quan trọng với Lưu Hạo Tồn, có thể giúp nữ diễn viên lấy lại thiện cảm của khán giả sau nhiều lùm xùm về đời tư, phát ngôn. Ly Tâm Lực là bộ phim thuộc thể loại hiện đại chứa các yếu tố về không gian tưởng tượng và vượt thời không, có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest. Theo đó nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn).

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