Chương Nhược Nam từng bị mẹ giục kết hôn ở tuổi đôi mươi: '30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm con nữa'

Khi đang độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp, người nhà của Chương Nhược Nam từng thúc giục cô nàng lấy chồng khá sớm.

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Chương Nhược Nam chia sẻ với Lý Tuyết Cầm rằng cô từng bị gia đình thúc giục lấy chồng khá sớm.

Nữ diễn viên từng tâm sự: "Trước đây tôi hy vọng rằng 30 tuổi mình sẽ kết hôn, Ôn Châu quê tôi 30 mới lấy chồng đã là rất muộn rồi. Người Ôn Châu cũng thích đi xem mắt nữa, hồi tôi hơn 20 tuổi, mẹ đã dẫn tôi đi xem mắt kết hôn rồi. Sau đó tôi cũng đi thật, đi gặp 2 người nhưng cảm thấy không phù hợp, rồi tôi sau nói với mẹ 30 tuổi tôi mới lấy chồng. Mẹ nhìn tôi như đứa ngốc, nói là 30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm tôi nữa”.

Với người làm nghệ thuật như Chương Nhược Nam, 30 tuổi là độ tuổi hợp lý để lập gia đình, cũng như nhiều đàn chị của cô trong nghề.

Chương Nhược Nam cũng là một diễn viên có thực lực, đã được khán giả công nhận qua các phim Bi thương ngược dòng thành sông, Hôn lễ của em, Nữ bác sĩ tâm lý… Không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất ở mảng điện ảnh, Chương Nhược Nam cũng thể hiện xuất sắc khi rẽ sang lĩnh vực truyền hình.

Chương Nhược Nam sinh năm 1996. Cô vốn xuất thân là hot girl trên mạng xã hội, và sau đó nổi tiếng nhờ được thiếu gia giàu nhất Trung Quốc là Vương Tư Thông theo dõi trang cá nhân. Năm 2018, cái tên Nhược Nam được xem là hiện tượng.

Vốn tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Đại học Khoa học và Điện tử Hàng Châu, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, sao trẻ từng bị công chúng xem thường năng lực và mang mác hot girl đi diễn. Tuy nhiên, thông qua các dự án phim truyền hình lẫn phim điện ảnh "ăn khách", người đẹp đã phá vỡ định kiến "hot girl mạng không biết diễn".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuong-nhuoc-nam-tung-bi-me-giuc-ket-hon-o-tuoi-doi-muoi-30-tuoi-moi-lay-thi-chang-ai-them-con-nua-517398.html