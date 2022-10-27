Chương Nhược Nam từng bị mẹ giục kết hôn ở tuổi đôi mươi: '30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm con nữa'

Sao quốc tế 27/10/2022 19:09

Khi đang độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp, người nhà của Chương Nhược Nam từng thúc giục cô nàng lấy chồng khá sớm.

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Chương Nhược Nam chia sẻ với Lý Tuyết Cầm rằng cô từng bị gia đình thúc giục lấy chồng khá sớm.

Nữ diễn viên từng tâm sự: "Trước đây tôi hy vọng rằng 30 tuổi mình sẽ kết hôn, Ôn Châu quê tôi 30 mới lấy chồng đã là rất muộn rồi. Người Ôn Châu cũng thích đi xem mắt nữa, hồi tôi hơn 20 tuổi, mẹ đã dẫn tôi đi xem mắt kết hôn rồi. Sau đó tôi cũng đi thật, đi gặp 2 người nhưng cảm thấy không phù hợp, rồi tôi sau nói với mẹ 30 tuổi tôi mới lấy chồng. Mẹ nhìn tôi như đứa ngốc, nói là 30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm tôi nữa”.

Chương Nhược Nam từng bị mẹ giục kết hôn ở tuổi đôi mươi: '30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm con nữa' - Ảnh 1

Với người làm nghệ thuật như Chương Nhược Nam, 30 tuổi là độ tuổi hợp lý để lập gia đình, cũng như nhiều đàn chị của cô trong nghề. 

Chương Nhược Nam cũng là một diễn viên có thực lực, đã được khán giả công nhận qua các phim Bi thương ngược dòng thành sôngHôn lễ của emNữ bác sĩ tâm lý… Không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất ở mảng điện ảnh, Chương Nhược Nam cũng thể hiện xuất sắc khi rẽ sang lĩnh vực truyền hình.

Chương Nhược Nam từng bị mẹ giục kết hôn ở tuổi đôi mươi: '30 tuổi mới lấy thì chẳng ai thèm con nữa' - Ảnh 2

Chương Nhược Nam sinh năm 1996. Cô vốn xuất thân là hot girl trên mạng xã hội, và sau đó nổi tiếng nhờ được thiếu gia giàu nhất Trung Quốc là Vương Tư Thông theo dõi trang cá nhân. Năm 2018, cái tên Nhược Nam được xem là hiện tượng.

Vốn tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Đại học Khoa học và Điện tử Hàng Châu, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, sao trẻ từng bị công chúng xem thường năng lực và mang mác hot girl đi diễn. Tuy nhiên, thông qua các dự án phim truyền hình lẫn phim điện ảnh "ăn khách", người đẹp đã phá vỡ định kiến "hot girl mạng không biết diễn". 

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Vì Triệu Vy bị "phong sát", bộ phim Học Khu Phòng đã rơi vào cảnh "đắp chiếu" suốt thời gian dài. Mới đây dự án này đã được ghi hình lại với nội dung và diễn viên hoàn toàn mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Nhược Nam  nhan sắc Chương Nhược Nam  sự nghiệp Chương Nhược Nam  sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Phim của Triệu Vy đổi tên, thay nữ chính, đổi cả nội dung với hy vọng được lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Vô Ưu Độ: Hé lộ tạo hình của Nhậm Gia Luân trong phim mới cùng Tống Tổ Nhi, như nào mà khiến fan bất ngờ thế này?

Vô Ưu Độ: Hé lộ tạo hình của Nhậm Gia Luân trong phim mới cùng Tống Tổ Nhi, như nào mà khiến fan bất ngờ thế này?

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI