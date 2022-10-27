'Liên Hoa Lâu' chính thức đóng máy với dàn mỹ nam Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu được kì vọng sẽ 'bạo' màn ảnh Cbiz

Sao quốc tế 27/10/2022 07:50

Mới đây, những hình ảnh trong ngày đóng máy bộ phim "Liên Hoa Lâu" do Thành Nghị đóng chính được tiết lộ khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" chờ ngày lên sóng.

Mới đây, đoàn làm phim "Liên Hoa Lâu" đã chia sẻ những hình ảnh của dàn diễn viên nhân ngày đóng máy của bộ phim này. Bộ phim với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị, và dành nam thần như Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu đã sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả.

'Liên Hoa Lâu' chính thức đóng máy với dàn mỹ nam Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu được kì vọng sẽ 'bạo' màn ảnh Cbiz - Ảnh 1

Vào tháng 9/2022, bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp Liên hoa lâu ra teaser giới thiệu các nhân vật chính. Trong đó, cảnh múa kiếm của Thành Nghị nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo. Khả năng múa kiếm của Thành Nghị được đánh giá là nổi bật bậc nhất trong số các nam diễn viên trẻ hiện nay. Đây cũng là lý do Thành Nghị thường xuyên được giao vai nam chính trong các dự án cổ trang.

 

Khả năng thực hiện các động tác võ thuật của ngôi sao Lưu ly được rèn luyện từ trong quá trình diễn xuất. Để thể hiện tốt nhân vật của mình trong Đạo mộ bút ký: Nộ hải tiềm sa, Thành Nghị từng dành 3 tháng để luyện võ với các chuyên gia. Trên phim trường Liên hoa lâu, Trầm vụn hương phai khán giả cũng thường xuyên bắt gặp nam diễn viên cầm kiếm luyện cách xoay cho điêu luyện.

'Liên Hoa Lâu' chính thức đóng máy với dàn mỹ nam Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu được kì vọng sẽ 'bạo' màn ảnh Cbiz - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Tăng Thuấn Hy sinh năm 1997, tên tiếng Anh Joseph Zeng. Năm 2019, anh được chọn vào vai Trương Vô Kỵ, đóng cặp cùng Trần Ngọc Kỳ (vai Triệu Mẫn) trong bộ phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng cùng tên của nhà văn Kim Dung. Bộ phim đã giúp tên tuổi của Tăng Thuấn Hy vươn lên một tầm cao mới. 

'Liên Hoa Lâu' chính thức đóng máy với dàn mỹ nam Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu được kì vọng sẽ 'bạo' màn ảnh Cbiz - Ảnh 3

Tiêu Thuận Nghiêu là sao nam đã thủ vai nhân vật Lâm Hạo Thanh hết mực si tình với nữ chính Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong bộ phim Ngự Giao Ký. Vị nam phụ điển trai và thâm tình này rất được các fan nữ yêu thích. Nam diễn viên mang nét đẹp của 1 người mẫu điển trai và có phần hơi “bad boy”. Đặc biệt là đôi môi mỏng xinh đẹp thường xuyên cười mỉm khiến bao người hâm mộ nữ say đứ đừ. Mắt của nam diễn viên này có vẻ khá cương nghị cùng chiếc mũi cao thẳng. Tất cả ngũ quan kết hợp lại khiến anh có nhan sắc như 1 nam thần đào hoa bước ra từ phim, truyện. 

'Liên Hoa Lâu' chính thức đóng máy với dàn mỹ nam Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghêu được kì vọng sẽ 'bạo' màn ảnh Cbiz - Ảnh 4

Bộ phim "Liên Hoa Lâu" với sự tham gia của Thành Nghị dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023. Đây là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đằng Bình. Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị vào vai thần y Lý Liên Hoa, hay còn có tên khác là Lý Chương Di. Chàng tung hoành khắp chốn, vác theo một toà Liên Hoa Lâu hành tẩu khắp nơi, cuối cùng cứ thế mà bị cuốn vào chốn giang hồ nhiều phức tạp và hiểm ác. 

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