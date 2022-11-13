Hậu tâm sự về chuyện ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby xuất hiện với nhan sắc 'tụt dốc không phanh' khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 13/11/2022 23:50

Angelababy lại bị chê kém sắc khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Ưng.

Ngày 12/11 vừa qua, lễ trao giải Kim Kê 2022 đã tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ như Chu Nhất Long, Vương Hạc Đệ, Angelababy, Nghê Ni, Tôn Di,... 

Hậu tâm sự về chuyện ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby xuất hiện với nhan sắc 'tụt dốc không phanh' khiến fan lo lắng - Ảnh 1
AngelaBaby - Ảnh: Internet

Bên cạnh hoạt động chính trao giải, thảm đỏ cũng là thứ được cư dân mạng đặc biệt để mắt tới và mang ra thảo luận nhiều nhất. Trong đó Angelababy bất ngờ trở thành sao Hoa ngữ bị chú ý đến nhiều nhất. 

Trái ngược với nhan sắc xinh đẹp vốn làm nên thương hiệu như thường lệ, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh lại xuất hiện vẻ mặt khá mờ nhạt, kém nổi bật, thậm chí còn bị tiểu hoa cùng lứa Nghê Ni và đàn em lấn lướt. Chứng kiến điều này nhiều người không khỏi phần lo lắng cho cô nàng, bởi cách đây không lâu mỹ nhân này cho biết bản thân vẫn còn cảm thấy rất buồn sau khi mối quan hệ hôn nhân với chồng bị đổ vỡ. 

Hậu tâm sự về chuyện ly hôn với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby xuất hiện với nhan sắc 'tụt dốc không phanh' khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Angelababy đang trải qua khoảng thời gian tương đối khó khăn - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Angelababy từng tiêu tốn giấy mực của báo giới. Người đẹp nhiều lần gay gắt khi phủ nhận chuyện can thiệp dao kéo. Thậm chí, cô còn tới bệnh viện để kiểm tra, chứng minh cô chưa hề tác động thẩm mỹ đến vẻ ngoài của mình. Mỹ nhân 8X giải thích, nhờ việc biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn, niềng răng nên dung mạo của cô thay đổi. 

Hiện tại, sức hút tại thị trường trong nước của Angelababy giảm mạnh. Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước.

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