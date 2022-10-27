Hậu hôn nhân tan vỡ, Angelababy lần đầu nói lý do quyết định ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy cho biết bản thân vẫn chưa thể tiến thêm bước nữa kể từ khi hôn nhân tan vỡ.

Đã từng là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến bậc nhất tại đất nước tỷ dân nhưng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh lại khiến cho nhiều người phải cảm thấy bất ngờ, khi quyết định ly hôn một cách chóng vánh. Cũng từ vụ việc này, fan của cả 2 đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau khi có người thì cho rằng lỗi là Angelababy và ngược lại. Tuy nhiên, mới đây tất cả mọi thứ đã được sáng tỏ khi nữ diễn viên trong một buổi trò chuyện đã có dịp chia sẻ những nỗi niềm của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thời còn là vợ chồng - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô cho biết khi mối quan hệ tốt đẹp, cô thích được sống trong thế giới hai người và quen với việc luôn kề cạnh bên người yêu. Tuy nhiên, theo người đẹp 33 tuổi, một khi bị chia xa đột ngột, cô không thích nghi được, thậm chí còn nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Cô nàng tâm sự tình trạng hiện tại của mình sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Angelababy tiết lộ không đủ can đảm bước vào mối quan hệ mới. Cô giải thích chuyện tình trước đây cũng bắt đầu tốt đẹp nhưng dần nảy sinh nhiều bất hòa, thường xuyên cãi vã rồi chia tay. Chính vì vậy Angelababy sợ rằng nếu bước sang một mối quan hệ mới thì liệu những điều này sẽ tiếp tục tái diễn hay chăng?

Mỹ nhân 33 tuổi cho biết thêm càng trưởng thành, cô càng thấy ổn với cuộc sống một mình, không dễ dàng mở lòng với ai khác. Do đó, nữ diễn viên 8X hiểu được vì sao nhiều người luôn độc thân. Sau khi nghe những lời tâm sự thật lòng từ phía cô nàng, một số bộ phận netizen đã tỏ ra đồng cảm với tình trạng hiện tại của cô bởi thất bại trong hôn nhân là một nỗi đau mà không một người phụ nữ nào mong muốn xảy ra cả và việc vượt qua nó đôi khi mất rất nhiều thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-hon-nhan-tan-vo-angelababy-lan-dau-noi-ly-do-quyet-dinh-ly-hon-huynh-hieu-minh-518407.html