Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha

Sao quốc tế 16/10/2022 21:50

Huỳnh Hiểu Minh bị fan soi ra hàng loạt tình tiết đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha.

Trong khoảng thời gian vừa qua những ai là fan của couple Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby hẳn đang sống trong những giờ khắc hạnh phúc bởi đã có rất nhiều tin đồn cho rằng cả 2 sắp sửa gương vỡ lại lành. Bằng chứng là vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn còn giữ mối quan hệ khá tốt với gia đình nhà chồng. 

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha - Ảnh 1

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha - Ảnh 2
 Một số hình ảnh trong chuyến du lịch của anh chàng - Ảnh: Zing News

Tuy nhiên, rất có thể những ai hy vọng cặp đôi này quay lại sẽ nhận một cái kết buồn khi mới đây theo một bài đang của một nam blogger nổi tiếng cho biết Huỳnh Hiểu Minh đang về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc thăm gia đình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh đi cắm trại và mời mọi người tới quê hương anh du lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị.

Đáng chú ý trong những bức ảnh này xuất hiện một cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong lều. Người chứng kiến khẳng định đó là hot girl Diệp Kha, người tình tin đồn của tài tử Tân Bến Thượng Hải.

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha - Ảnh: Internet

Chính vì vậy nhiều người tin rằng đây có thể là dịp để chàng ''Dương Quá'' dẫn bạn gái mới ra mắt với gia đình của mình.  Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. 

Dẫu chưa xác nhận mối quan hệ với bạn gái mới nhưng một số bộ phận netizen cho rằng mọi người nên tôn trọng cuộc sống của anh chàng và việc anh có người yêu mới sau tan vỡ hôn nhân cũng là điều dễ hiểu. Đồng thời cũng nhấn mạnh mọi người không nên đặt tiêu quá khắt khe về nam diễn viên này khi mong muốn anh quay lại với AngelaBaby. 

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Diệp Kha sao Châu Á sao Hoa ngữ

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