Huỳnh Hiểu Minh nhập viện trong đêm vì dị ứng nặng

Mới đây, thông tin Huỳnh Hiểu Minh nhập viện khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và xôn xao trên mạng xã hội. Cụ thể, vào tối 6/10 trên trang cá nhân, nam diễn viên đã đăng 3 bức ảnh phải vào viện vì dị ứng thức ăn.

Trong ảnh, có thể thấy phần cổ tay Huỳnh Hiểu Minh sưng đỏ, tưởng chỉ là một phần nhỏ ở một cổ tay, nhưng bức tiếp theo khiến người xem càng thêm hốt hoảng vì đỏ hết cả một cánh tay. Nam diễn viên cho biết: "Tôi yêu đồ ăn nhưng dường như đồ ăn không yêu tôi... Giây trước còn mới đăng hình đồ ăn lên khoe khoang với mọi người, giây sau đã phải đi cấp cứu vì bị viêm dạ dày và nổi mề đay cấp tính… Xem ra con người vẫn không thể buông thả bản thân".

Huỳnh Hiểu Minh bị dị ứng khá nặng.

Hiện người hâm mộ đang khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Huỳnh Hiểu Minh. Ở bài đăng gần nhất trên trang cá nhân, Huỳnh Hiểu Minh vừa mới đăng một loạt ảnh đồ ăn ngon miệng, nam diễn viên còn hào hứng chia sẻ: "Lạp xưởng nướng, hoành thánh dã chiến, nước khoáng thảo mộc, các bạn biết được bao nhiêu trong số những món đặc sản của Thanh Đảo này?".

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh vừa đăng ảnh ngập tràn đồ ăn trên trang cá nhân của mình.

Từ trước đến nay, nam diễn viên luôn quản lý cơ thể nghiêm ngặt nên mỗi món chỉ ăn có một miếng, nhưng cũng vì toàn món quý hiếm nên mỗi miếng đều ăn miếng to nhất. Không ngờ chỉ vừa mới đăng ảnh khoe đồ ăn thì bài đăng tiếp theo lại là thông tin nhập viện cấp cứu, khiến fan hâm mộ lo lắng kiến nghị anh có thể nhân dịp này đi kiểm tra sức khỏe và tình trạng dị ứng luôn đi.

Từ cuối năm 2020, Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần khiến mọi người trầm trồ vì thân hình vô cùng thon gọn của mình. Không quá lời khi nói rằng sau khi giảm cân, Huỳnh Hiểu Minh ngày càng trẻ trung hơn so với trước. Thế nhưng nhiều người nói rằng nam diễn viên cũng cần có chế độ ăn hợp lý và lành mạnh để đảm bảo sức khỏe bản thân.

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh ghi hình show Nhà hàng Trung Hoa 6. Huỳnh Hiểu Minh cũng thử sức với nhiều vai diễn có chiều sâu trên màn ảnh. Anh đang tham gia bộ phim Cuộc chiến hoa hồng, diễn cặp với Viên Tuyền đang được lên sóng.