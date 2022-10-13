Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Sao quốc tế 13/10/2022 20:20

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "đào lại" câu chuyện giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng chung phim kiếm hiệp huyền thoại "Thần Điêu Đại Hiệp" vào năm 2006.

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 là một trong những tác phẩm đưa tên tuổi của Huỳnh Hiểu MinhLưu Diệc Phi lên tầm cao mới. Phiên bản Dương Quá - Tiểu Long Nữ này được khán giả đánh giá không kém cạnh bản phim do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng chính. Tuy diễn xuất chưa tốt, song chính ngoại hình cực phẩm của cặp đôi đã khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau - Ảnh 1

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "đào lại" câu chuyện đáng nhớ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi cả hai đóng chung.

Cụ thể, khi thực hiện cảnh quay tại Cửu Trại Câu, vì thác nước đổ ập xuống quá mạnh, Lưu Diệc Phi đứng dưới thác đã bị hất văng ra xa mấy mét. May mắn lúc đó Huỳnh Hiểu Minh đã đứng ngay bên cạnh để ý kéo, dìu Lưu Diệc Phi lại. Nếu nam diễn viên không để ý lúc đó, hậu quả thực sự khó lường. Sự chịu khó, lăn của hai diễn viên nói riêng và đoàn làm phim nói chung đã được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, bộ phim "Thần Điêu Đại Hiệp" lập tức gây tiếng vang lớn ngay từ khi ra mắt khán giả.

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau - Ảnh 2

Hiện tại, danh tiếng của Lưu Diệc Phi "bùng nổ" trở lại nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình Mộng hoa lục đóng cùng Trần Hiểu sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh. Tác phẩm mới gây sốt tại thị trường tỉ dân kể từ khi ra mắt hồi tháng 6, góp phần đưa mỹ nhân gốc Vũ Hán dẫn đầu danh sách những nữ diễn viên nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ trong nửa đầu năm nay. Người đẹp 8X hiện là ngôi sao được săn đón bậc nhất làng giải trí xứ Trung.

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau - Ảnh 3

Còn đối với Huỳnh Hiểu Minh, thời gian qua anh không ít lần vướng tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha, nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Gần đây, nam diễn viên có phim điện ảnh Anh hùng bình phàm công chiếu vào dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc.

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Trước Huỳnh Hiểu Minh nhân vật này mới chính là người được lựa chọn để đóng cùng Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

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