Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh'

Sao quốc tế 27/10/2022 14:30

Hậu ly hôn, Angelababy chật vật tìm chỗ đứng trên màn ảnh nhưng diễn xuất vẫn không có gì cải thiện.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Trung. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cùng đồng thời tuyên bố ly hôn khiến mạng xã hội từ Trung sang Việt náo loạn. Dù trước đó, cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn đã "đường ai nấy đi" nhưng khi tin tức chính thức được xác nhận vẫn khiến người hâm mộ buồn và tiếc nuối. 

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 1
Hôn nhân tan vỡ của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng khiến nhiều người phải tiếc nuối vì cả hai quá đẹp đôi

Hiện, Angelababy dành thời gian cho con trai Tiểu Bọt Biển, năm tuổi. Những tháng gần đây, cô nhiều lần được trông thấy đưa cậu bé tới các khu vui chơi trẻ em. Khi Angelababy vào đoàn phim hay công tác dài ngày, Huỳnh Hiểu Minh hoặc cha mẹ anh chăm sóc cậu bé.

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 2
Nữ diễn viên luôn dành thời gian để chăm sóc và đưa con trai nhỏ đến khu vui chơi

Angelababy là diễn viên, người mẫu ảnh được quan tâm tại Trung Quốc. Cô đóng nhiều phim như Lần đầu tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô phương bất tự thưởng, Cô dâu đại chiến, gần đây là Liệu ngày mai anh có còn yêu em. Diễn viên có nhiều dự án phim chưa ra mắt như Dục vọng chi thành, Trần Duyên, Dáng hình tình yêu, Phong khởi lũng tây... Dù chăm chỉ đóng phim, diễn xuất của cô không được đánh giá tốt, nhiều khán giả chê cô đóng "một màu", không có hồn...

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 3
Dù có ngoài hình xinh đẹp nhưng cô nàng luôn bị 'chê' vì diễn xuất một màu 

Vốn là tiểu hoa xinh đẹp, thường xuyên đảm nhận vai chính trong các dự án lớn nhưng diễn xuất gây nhiều tranh cãi. Sau ly hôn, Angelababy lại phải xuất hiện với vai phụ hoặc một số phim nhận được kỳ vọng lớn lại bất ngờ bị nền tảng video trực tuyến Tencent xóa tên khỏi hàng loạt tác phẩm đã và đang chờ phát sóng như Trần Duyên, Ước Hẹn Hoàng Hôn, Mạn Ảnh Tầm Tung, Khát Vọng Cuộc Sống,...

Trước đó, vào tháng 4, Angelababy xuất hiện với vai phụ trong phim Phong Khởi Lũng Tây nhưng cả diễn xuất và ngoại hình của cô đều không để lại được ấn tượng. 

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 4
Tạo hình giản dị của nhân vật phù hợp với tình tiết bộ phim, nhưng lại khiến Angelababy trở nên kém sắc, tông màu phim cũng khiến vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh trông mờ nhạt, thiếu sức sống. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng gương mặt của Angelababy trông quá hiện đại, không hợp đóng phim cổ trang.

Bộ phim Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu cũng do Angelababy đảm nhận và "phi công" Lại Quán Lâm đóng chính được ví là bản Trung của "bom tấn" truyền hình xứ Hàn - Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Tuy nhiên, Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu lại trở thành "bom xịt" vì kịch bản phim bị đánh giá là cũ, thiếu chiều sâu, lời thoại sáo rỗng, không đủ để tạo nên cao trào. Angelababy và Lại Quán Lâm cũng không tạo được phản ứng hoá học khiến người xem có cảm giác muốn yêu đương. Diễn xuất đơ cứng, một màu của Angelababy gây nhiều thất vọng nhất.

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 5
Angelababy và Lại Quán Lâm trong Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu cũng không tạo được phản ứng hoá học khiến người xem có cảm giác muốn yêu đương. Diễn xuất đơ cứng, một màu của Angelababy gây nhiều thất vọng nhất.

Tới tháng 9 năm nay, phim cổ trang huyền huyễn Trần Duyên bất ngờ tung trailer. Tuy nhiên, phim bị nhận xét các kỹ xảo được phía sản xuất đầu tư kỹ lưỡng nhưng không có nhiều yếu tố mới mẻ. Nhan sắc của Angelababy đẹp nổi bật nhưng diễn xuất vẫn chán như bình thường. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Trailer dài như vậy mà Angelababy vẫn nguyên một biểu cảm", "Angelababy vẫn nên đi show và chụp tạp chí thôi, đóng bao phim vẫn đơ"...

Angelababy hậu ly hôn ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, fan lo lắng khi sự nghiệp đang 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 6
Nhiều khán giả cho rằng, dù được đầu tư kỹ thuật kỹ lưỡng nhưng không có nhiều yếu tố mới mẻ. Tạo hình của Angelababy được đánh giá là xinh đẹp nhưng ở mảng diễn xuất cô nàng vẫn được cho là không có gì cải thiện. 

 

Cư dân mạng đều cho rằng nếu Angelababy vẫn tiếp tục đóng khung trong một hình tượng là xinh đẹp động lòng người, kèm theo diễn xuất không có gì đột phá, mờ nhạt thì sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1989 sẽ càng đáng báo động hơn trong thời gian tới.

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Nữ diễn viên cho biết, do tuổi tác cao lại trải qua một lần đò khiến cô khó mở lòng để bắt đầu mối quan hệ mới.

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