'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa

Sao quốc tế 27/10/2022 11:05

Lưu Diệc Phi xinh đẹp, kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm trong chiếc váy kết từ hàng ngàn cánh hoa.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó sang Mỹ định cư nhiều năm rồi trở lại quê nhà hoạt động nghệ thuật vào đầu thập niên 2000. Diệc Phi được đánh giá là một trong những đại mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, cô được mệnh danh là thần tiên tỉ tỉ có một không hai trên màn ảnh. Luôn nằm trong top những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi sở hữu nhan sắc cực kỳ ấn tượng và đặc biệt.

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 1
Qua thời gian, Lưu Diệc Phi vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp rạng ngời cùng thần thái đỉnh cao

Từ khi mới bước chân vào làng giải trí Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện với hình ảnh thiên tiên thoát tục cùng những trang phục nhẹ nhàng bay bổng mà vô cùng kín đáo. "Thần tiên tỉ tỉ" quen thuộc với phong cách ngọt ngào, nữ tính. Cô chuộng đầm công chúa điệu đà và lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn. 

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 2

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 3

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 4
"Thần tiên tỉ tỉ" quen thuộc với phong cách ngọt ngào, nữ tính. Cô chuộng đầm công chúa điệu đà và lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn

Thế nhưng ở tuổi 35, cô ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm nhưng cũng tinh tế. Diệc Phi gần đây trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn với chiếc váy ghép từ hàng ngàn bông hoa không có nội y khoe lấp ló thềm ngực đắt giá. Cô lập tức trở thành ngôi sao thời trang của tuần khi xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. 

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 5

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 6
Cận cảnh chiếc váy đính từ hàng ngàn cánh hoa tuyệt đẹp của Lưu Diệc Phi. 

Theo đó, người đẹp 35 tuổi chọn thiết kế dòng cao cấp thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Georges Chakra, tại sự kiện đình đám. Bộ đầm lấy cảm hứng từ tuổi trẻ lãng mạn, phong cách ngọt ngào. Chiếc váy được đính kết bởi hàng nghìn cánh hoa từ vải lụa organza, đuôi váy quét đất. Lưu Diệc Phi phối cùng giày cao 20cm để trông nổi bật tuyệt đối trước đám đông, nữ trang đồng điệu màu sắc.

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 7
Lưu Diệc Phi gây sốt khi khoe khéo thềm ngực gợi cảm trong chiếc váy độc đáo. Cô vô cùng xinh đẹp và gợi cảm nhưng không hề kém phần sang trọng.
'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 8
Phần cổ áo được khoét sâu cùng một lớp lưới mỏng hoàn toàn không có nội y bên trong nhưng không hề gây phản cảm cho người đối diện. Nhan sắc của nữ minh tinh toát lên thần thái ngút ngàn trong bộ váy đỉnh cao này. 

Có thể nói, mỹ nhân họ Lưu luôn được đánh giá là ngôi sao có phong cách thời trang nổi bật nhất Cbiz. Cô trước đó không lâu cũng diện đầm khoét ngực tinh tế của các thương hiệu thời trang đình đám làm công chúng phải dán mắt nhìn theo. Giờ đây việc thay đổi hình ảnh giúp sức hút và danh tiếng của Diệc Phi ngày càng được chú ý và nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ khắp mọi nơi. 

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 9
Phần vai được để hở hững giúp cô khoe được vẻ đẹp gợi cảm và mỹ miều mà không phải ai cũng có được. 
'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 10
Lưu Diệc Phi luôn được mệnh danh là ngôi sao có phong cách ăn mặc gợi cảm mà vô cùng tinh tế. Những chiếc váy xuyên thấu nửa kín nửa hở luôn là lựa chọn hàng đầu giúp cô trở nên nổi bật và xinh đẹp hơn bao giờ hết. 

Vẻ đẹp không tì vết của Lưu Diệc Phi hồi 2019. Dù đã ngoài 30, cô vẫn giữ được những đường nét thanh thoát, hút hồn cùng thần thái tươi tắn, trẻ trung như thời đỉnh cao nhan sắc.Người đẹp chú ý đến việc giữ gìn sắc vóc từ khi còn trẻ. Cô chú trọng việc dưỡng da, duy trì sức sống cho gương mặt bằng cách uống nhiều nước, tuân thủ chế độ dinh dưỡng lành mạnh và ngủ đủ giấc. 

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 11
Người đẹp tự tin khoe mặt mộc ít khuyết điểm khiến ai cũng ngưỡng mộ
'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 12
Nhan sắc ngày càng đỉnh cao của Lưu Diệc Phi dù đã 35 tuổi 

Ở tuổi 35, nữ thần phim cổ trang hàng đầu Hoa ngữ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ngoài đóng phim, cô còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn săn đón. Mỹ nhân sinh năm 1987 hiện là đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, phủ sóng trên nhiều tạp chí danh tiếng, đắt show quảng cáo, sự kiện.

'Thần tiên tỷ tỷ' đẹp thoát tục trong bộ cánh kết từ hàng ngàn cánh hoa - Ảnh 13
Vẻ đẹp nhu mì của Lưu Diệc Phi trong loạt poster của phim Mộng hoa lục được tung ra hồi năm ngoái. Dung mạo của mỹ nhân 8X có nét trưởng thành hơn song không thay đổi quá nhiều so với thời đóng Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp
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Với sức hot hiện tại, cô nàng được nhiều nhãn hàng săn đón 
Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Tại sự kiện mới đây, Lưu Diệc Phi được ví von trông giống nàng tiên cá, đặc biệt người hâm mộ còn không ngừng khen ngợi cách tạo dáng ăn hình, toát lên khí chất sang trọng.

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