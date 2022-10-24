Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ

Vừa qua, theo truyền thông Trung Quốc cho biết, dự án phim mới do ekip đình đám Tân Lệ sản xuất có tên Câu Chuyện Của Hoa Hồng sẽ chính thức được khai máy vào khoảng tháng 1 năm sau. Theo đó, trong thông tin được chia sẻ, nữ chính của bộ phim đang được nhắm đến là Lưu Diệc Phi . Như vậy, nếu như đúng theo thông tin trên, sau khi kết thúc quá trình quay Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lý Hiện, "thần tiên tỷ tỷ" sẽ nhanh chóng gia nhập đoàn phim mới .

Được biết, Câu Chuyện Của Hoa Hồng có nội dung xoanh quanh quá trình trưởng thành trong sự nghiệp và tình yêu của nữ chính. Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất phim gồm có đạo diễn Uông Tuấn - người từng đứng sau thành công các drama đình đám như Tiểu Hoan Hỉ, Như Ý Truyện… chỉ đạo quá trình quay. Ngoài ra, kịch bản sẽ được chấp bút bởi Lý Tiêu – biên kịch từng viết Hảo Tiên Sinh.

Kể từ khi chính thức ra mắt đến nay, tuy được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ" của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch, nhiều khán giả cho rằng, trái với nhan sắc là thứ giúp sự nghiệp của Lưu Diệc Phi thăng hoa thì diễn xuất của của nữ diễn viên luôn là chủ đề gây tranh cãi dữ dội.

Người đẹp bị mang danh "bình hoa di động" trường tồn của Trung Quốc vì đóng phim được 20 năm nhưng không tiến bộ. Tính đến nay, những bộ phim để đời của nữ diễn viên đều đã chiếu từ rất lâu như Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ bản 2003, Thần điêu đại hiệp bản 2006…

Thời gian dài gần đây, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gần như vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ. Chỉ cho đến khi dự án phim Mộng Hoa Lục hợp tác cùng Trần Hiểu mới giúp Lưu Diệc Phi "gỡ gạc" lại danh tiếng sau quãng thời gian dài bị chê bai diễn xuất và tạo niềm tin cho người xem vào các dự án tiếp theo của ngôi sao Hoa ngữ này, như phim Đi đến nơi có gió, hợp tác cùng Lý Hiện. Khán giả hy vọng Lưu Diệc Phi sẽ giữ phong độ hiện tại để thể hiện thật tốt trong các dự án phim tiếp theo, điển hình là Câu Chuyện Của Hoa Hồng như đã thông tin.