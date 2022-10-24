Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ

Sao quốc tế 24/10/2022 14:38

Mới đây, thông tin "thần tiên tỷ tỷ" tiếp tục góp mặt trong dự án phim mới khiến người hâm mộ chú ý.

Vừa qua, theo truyền thông Trung Quốc cho biết, dự án phim mới do ekip đình đám Tân Lệ sản xuất có tên Câu Chuyện Của Hoa Hồng sẽ chính thức được khai máy vào khoảng tháng 1 năm sau. Theo đó, trong thông tin được chia sẻ, nữ chính của bộ phim đang được nhắm đến là Lưu Diệc Phi. Như vậy, nếu như đúng theo thông tin trên, sau khi kết thúc quá trình quay Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lý Hiện, "thần tiên tỷ tỷ" sẽ nhanh chóng gia nhập đoàn phim mới.

Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ - Ảnh 1

 

Được biết, Câu Chuyện Của Hoa Hồng có nội dung xoanh quanh quá trình trưởng thành trong sự nghiệp và tình yêu của nữ chính. Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất phim gồm có đạo diễn Uông Tuấn - người từng đứng sau thành công các drama đình đám như Tiểu Hoan Hỉ, Như Ý Truyện… chỉ đạo quá trình quay. Ngoài ra, kịch bản sẽ được chấp bút bởi Lý Tiêu – biên kịch từng viết Hảo Tiên Sinh

Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ - Ảnh 2

Kể từ khi chính thức ra mắt đến nay, tuy được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ" của màn ảnh Hoa ngữ với vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch, nhiều khán giả cho rằng, trái với nhan sắc là thứ giúp sự nghiệp của Lưu Diệc Phi thăng hoa thì diễn xuất của của nữ diễn viên luôn là chủ đề gây tranh cãi dữ dội.

Người đẹp bị mang danh "bình hoa di động" trường tồn của Trung Quốc vì đóng phim được 20 năm nhưng không tiến bộ. Tính đến nay, những bộ phim để đời của nữ diễn viên đều đã chiếu từ rất lâu như Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ bản 2003, Thần điêu đại hiệp bản 2006…

Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ - Ảnh 3

Thời gian dài gần đây, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gần như vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ. Chỉ cho đến khi dự án phim Mộng Hoa Lục hợp tác cùng Trần Hiểu mới giúp Lưu Diệc Phi "gỡ gạc" lại danh tiếng sau quãng thời gian dài bị chê bai diễn xuất và tạo niềm tin cho người xem vào các dự án tiếp theo của ngôi sao Hoa ngữ này, như phim Đi đến nơi có gió, hợp tác cùng Lý Hiện. Khán giả hy vọng Lưu Diệc Phi sẽ giữ phong độ hiện tại để thể hiện thật tốt trong các dự án phim tiếp theo, điển hình là Câu Chuyện Của Hoa Hồng như đã thông tin.  

 Chưa kịp xa Lý Hiện, Lưu Diệc Phi đã vội 'ngó nghiêng' dự án drama mới của Tân Lệ - Ảnh 4

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Danh sách được cho là đội hình các nghệ sĩ nữ trong mùa mới của show truyền hình đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi câu chuyện của hoa hồng phim hoa ngữ sao hoa ngữ phim mới

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Đi đến nơi có gió: tranh cãi phiên vị chưa dứt, fan Lưu Diệc Phi tiếp tục tố người hâm mộ Lý Hiện 'chơi xấu'

Đi đến nơi có gió: tranh cãi phiên vị chưa dứt, fan Lưu Diệc Phi tiếp tục tố người hâm mộ Lý Hiện 'chơi xấu'

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể'

Đại mỹ nhân như Lưu Diệc Phi cũng khổ, tìm người đóng cùng khó như 'mò kim đáy bể'

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

Trớ trêu nam diễn viên sẵn sàng gọt mặt để đóng cùng Lưu Diệc Phi nhưng nhận lại cái kết đắng lòng

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI