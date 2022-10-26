Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Sao quốc tế 26/10/2022 14:26

Tại sự kiện mới đây, Lưu Diệc Phi được ví von trông giống nàng tiên cá, đặc biệt người hâm mộ còn không ngừng khen ngợi cách tạo dáng ăn hình, toát lên khí chất sang trọng.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi đã lựa chọn thiết kế dòng cao cấp thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Georges Chakra. Bộ đầm lấy cảm hứng từ tuổi trẻ lãng mạn, phong cách ngọt ngào.

Ngoài ra, chiếc váy được đính kết bởi hàng nghìn cánh hoa từ vải lụa organza, đuôi váy quét đất. Đặc biệt, cô còn phối cùng giày, nữ trang đồng điệu màu sắc.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 1Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 2Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 3Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 4

Ngay sau đó, những hình ảnh mới của cô vào top chủ đề nổi bật trên Weibo. Trang Sohu nhận xét người đẹp toát vẻ trang nhã, quyến rũ. Vóc dáng của Lưu Diệc Phi từng bị chê béo, trông kém nuột nà, nhưng gần đây cô bắt đầu tập thể dục tại nhà và cơ bụng cũng phát triển. Vậy nên, nữ diễn viên thực sự rất kỷ luật và quản lý vóc dáng của cô rất tốt ngay cả khi nhàn rỗi ở nhà. 

Bên cạnh đó, trang Sina nhận xét, Lưu Diệc Phi duy trì sức hút, độ nổi tiếng sau 20 năm vào làng giải trí. Năm nay, người đẹp gây sốt với phim truyền hình Mộng hoa lục, ra mắt hồi tháng 6. Người đẹp 35 tuổi này đã dẫn đầu danh sách nữ diễn viên nổi bật giới sao Hoa ngữ nửa đầu năm.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 5Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 6Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá' - Ảnh 7

 

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang quay hình và lồng tiếng cho phim mới "Đến nơi có gió", đóng cùng Lý Hiện. Tác phẩm khai thác đề tài khởi nghiệp, áp lực công việc của người trẻ, xu hướng bỏ phố về quê.

Bộ phim xoay quanh nữ chính Hứa Đậu Hồng. Sau sự ra đi của bạn thân, cô gặp chướng ngại tâm lý lớn khiến cuộc sống và công việc bị đảo lộn. Đậu Hồng đã quyết định đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý để nghỉ dưỡng. Tại đây cô gặp được Tạ Chi Dao, là một thanh niên trong sáng mang ước mơ xây khách sạn để giúp quê hương.

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Theo thống kê của Weibo mới đây, 4 bộ phim đạt hơn 500 nghìn lượt đánh giá trên douban có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất trong năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi nhan sắc Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao chaua á sự nghiệp Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư

Lưu Diệc Phi tiết lộ cách để vượt qua loạt tin đồn đời tư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI