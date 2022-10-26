Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Tại sự kiện mới đây, Lưu Diệc Phi được ví von trông giống nàng tiên cá, đặc biệt người hâm mộ còn không ngừng khen ngợi cách tạo dáng ăn hình, toát lên khí chất sang trọng.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi đã lựa chọn thiết kế dòng cao cấp thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Georges Chakra. Bộ đầm lấy cảm hứng từ tuổi trẻ lãng mạn, phong cách ngọt ngào. Ngoài ra, chiếc váy được đính kết bởi hàng nghìn cánh hoa từ vải lụa organza, đuôi váy quét đất. Đặc biệt, cô còn phối cùng giày, nữ trang đồng điệu màu sắc.

Ngay sau đó, những hình ảnh mới của cô vào top chủ đề nổi bật trên Weibo. Trang Sohu nhận xét người đẹp toát vẻ trang nhã, quyến rũ. Vóc dáng của Lưu Diệc Phi từng bị chê béo, trông kém nuột nà, nhưng gần đây cô bắt đầu tập thể dục tại nhà và cơ bụng cũng phát triển. Vậy nên, nữ diễn viên thực sự rất kỷ luật và quản lý vóc dáng của cô rất tốt ngay cả khi nhàn rỗi ở nhà.

Bên cạnh đó, trang Sina nhận xét, Lưu Diệc Phi duy trì sức hút, độ nổi tiếng sau 20 năm vào làng giải trí. Năm nay, người đẹp gây sốt với phim truyền hình Mộng hoa lục, ra mắt hồi tháng 6. Người đẹp 35 tuổi này đã dẫn đầu danh sách nữ diễn viên nổi bật giới sao Hoa ngữ nửa đầu năm. Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang quay hình và lồng tiếng cho phim mới "Đến nơi có gió", đóng cùng Lý Hiện. Tác phẩm khai thác đề tài khởi nghiệp, áp lực công việc của người trẻ, xu hướng bỏ phố về quê. Bộ phim xoay quanh nữ chính Hứa Đậu Hồng. Sau sự ra đi của bạn thân, cô gặp chướng ngại tâm lý lớn khiến cuộc sống và công việc bị đảo lộn. Đậu Hồng đã quyết định đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý để nghỉ dưỡng. Tại đây cô gặp được Tạ Chi Dao, là một thanh niên trong sáng mang ước mơ xây khách sạn để giúp quê hương.

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