Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Trầm Vụn Hương Phai là dự án phim cổ trang cấp S+ do Youku sản xuất. Dù là bộ phim được đầu tư lớn thế nhưng Trầm Vụn Hương Phai lại bị chê khá nhiều vì lỗi kỹ xảo, lỗi hậu kỳ khiến người xem bị khó hiểu. Tuy nhiên, bộ phim vẫn đứng top 1 cao nhất trong lịch sử phim truyền hình của Youku.

Mới đây, dựa theo thống kê của mạng xã hội Weibo, chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm 2022 có 4 bộ phim đạt hơn 500 nghìn lượt đánh giá trên douban. Bảng xếp này được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 16/10/2022.

Những thành tích trên đã khiến cộng động ngạc bất ngờ, vì trong suốt thời gian chiếu bộ phim liên tục gây tranh cãi liên quan đến kịch bản, chất lượng và cả diễn xuất của hai diễn viên chính.

Theo báo cáo của nền tảng Youku, Trầm Vụn Hương Phai đã đạt doanh thu cao nhất trong vòng một năm gần đây của nền tảng. Trong 3 ngày từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, bộ phim đã mang về 2 triệu USD, được cho là khoản thu từ việc mở bán trước đại kết cục và phiên ngoại của bộ phim. Ngoài ra, bộ phim còn thu hút được 49 thương hiệu mong muốn quảng cáo. Tuy chỉ nhận được sổ điểm 5,9 khiêm tốn tại Douban, nhưng chỉ số nhiệt độ toàn mạng lại đứng đầu với 36,18 khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu

Mộng hoa lục là câu chuyện kể về Triệu Phán Nhi (do Lưu Diệc Phi thủ vai) - chủ một quán trà ở Hàng Châu, lúc nhận được tin vui vị hôn phu của nàng là Âu Dương Húc đỗ kỳ thi Đình đứng thứ hạng 3, thì lại bị hắn ta thoái hôn. Không muốn chấp nhận số phận của mình, nàng lên kinh thành đòi lại công đạo.

Khi Âu Dương Húc biết được tin Triệu Phán Nhi đã đến kinh thành, tìm được nơi ở của hắn ta, vậy nên hắn ta tìm đủ cách để đuổi nàng ra khỏi Biện Kinh. Triệu Phán Nhi đã quyết định ở lại Biện Kinh, dựa vào năng lực của mình để kiếm sống. Trải qua bao khó khăn, gặp đủ mọi trắc trở, cuối cùng thì từ cô đã cùng những người chị em thân thiết mở được một tửu lâu lớn nhất tại Biện Kinh.

Tạo nên sự thành công của Mộng Hoa Lục phải nói đến sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi. Mọi cảnh tình cảm của hai nhân vật đều được thể hiện rất tình cảm. Cảnh hôn của cặp đôi liên tục "bạo" trên các bảng hotsearch chứng tỏ sức hút của dàn diễn viên nói riêng và bộ phim nói chung. Do đó, không thể phủ nhận độ phủ sóng với chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm 2022 đứng thứ 2 là 27,77.

Khai Đoan - Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch

Phim xoay quanh câu chuyện "chết đi sống lại" của lập trình viên trò chơi Tiêu Hạc Vân (do Bạch Kính Đình thủ vai) và cô sinh viên trẻ Lý Thi Tình (do Triệu Kim Mạch thủ vai) sau khi gặp phải vụ tai nạn nổ xe buýt. Trong quá trình tai nạn xảy ra, trên xe buýt không ngừng diễn ra sự tuần hoàn thời gian, để cứu tất cả những người trên xe, cả hai đã tìm mọi cách để xuống xe, phá vỡ mọi trở ngại và cùng kề vai chiến đấu, cố gắng ngăn cản vụ nổ, tìm kiếm ra chân tướng.

Những yếu tố quan trọng giúp bộ phim này thành công chính là nhờ có một đề tài "độc" và lạ, nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn nhưng không kém phần sâu sắc, ý nghĩa. Dàn diễn viên hợp vai, diễn xuất tốt và có sức hút. Ngoài ra, bối cảnh chân thật, phần hậu kỳ từ màu phim cho đến âm thanh, ánh sáng đều khiến người xem hài lòng. Do đó, bộ phim đạt chỉ số nhiệt độ toàn mạng đứng thứ 3 là 15,58.

Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ

Thương Lan Quyết được phía Iqiyi công nhận là bộ phim hot ăn khách nhất trong thời gian phát sóng trên Iqiyi. Với chỉ số nhiệt độ đã phá mốc 10.500, và cũng liên tục leo top đầu các bảng số liệu như Gudou, Maoyan,… Và trên nền tảng douban, chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm nay xếp thứ 4 với 8,93.

Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim không chỉ nổi tiếng mà cũng trở thành "bệ phóng" cho rất nhiều diễn viên trong phim. Sau bộ phim Vương Hạc Đệ trở thành cái tên được săn đón và nhận được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.