Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Sao quốc tế 20/10/2022 11:35

Theo thống kê của Weibo mới đây, 4 bộ phim đạt hơn 500 nghìn lượt đánh giá trên douban có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất trong năm 2022.

Mới đây, dựa theo thống kê của mạng xã hội Weibo, chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm 2022 có 4 bộ phim đạt hơn 500 nghìn lượt đánh giá trên douban. Bảng xếp này được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 16/10/2022.

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này - Ảnh 1

Trầm Vụn Hương Phai - Dương Tử, Thành Nghị 

Trầm Vụn Hương Phai là dự án phim cổ trang cấp S+ do Youku sản xuất. Dù là bộ phim được đầu tư lớn thế nhưng Trầm Vụn Hương Phai lại bị chê khá nhiều vì lỗi kỹ xảo, lỗi hậu kỳ khiến người xem bị khó hiểu. Tuy nhiên, bộ phim vẫn đứng top 1 cao nhất trong lịch sử phim truyền hình của Youku.

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này - Ảnh 2

Theo báo cáo của nền tảng Youku, Trầm Vụn Hương Phai đã đạt doanh thu cao nhất trong vòng một năm gần đây của nền tảng. Trong 3 ngày từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, bộ phim đã mang về 2 triệu USD, được cho là khoản thu từ việc mở bán trước đại kết cục và phiên ngoại của bộ phim. Ngoài ra, bộ phim còn thu hút được 49 thương hiệu mong muốn quảng cáo. Tuy chỉ nhận được sổ điểm 5,9 khiêm tốn tại Douban, nhưng chỉ số nhiệt độ toàn mạng lại đứng đầu với 36,18 khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Những thành tích trên đã khiến cộng động ngạc bất ngờ, vì trong suốt thời gian chiếu bộ phim liên tục gây tranh cãi liên quan đến kịch bản, chất lượng và cả diễn xuất của hai diễn viên chính. 

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu

Mộng hoa lục là câu chuyện kể về Triệu Phán Nhi (do Lưu Diệc Phi thủ vai) - chủ một quán trà ở Hàng Châu, lúc nhận được tin vui vị hôn phu của nàng là Âu Dương Húc đỗ kỳ thi Đình đứng thứ hạng 3, thì lại bị hắn ta thoái hôn. Không muốn chấp nhận số phận của mình, nàng lên kinh thành đòi lại công đạo.

Khi Âu Dương Húc biết được tin Triệu Phán Nhi đã đến kinh thành, tìm được nơi ở của hắn ta, vậy nên hắn ta tìm đủ cách để đuổi nàng ra khỏi Biện Kinh. Triệu Phán Nhi đã quyết định ở lại Biện Kinh, dựa vào năng lực của mình để kiếm sống. Trải qua bao khó khăn, gặp đủ mọi trắc trở, cuối cùng thì từ cô đã cùng những người chị em thân thiết mở được một tửu lâu lớn nhất tại Biện Kinh.

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này - Ảnh 3

Tạo nên sự thành công của Mộng Hoa Lục phải nói đến sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi. Mọi cảnh tình cảm của hai nhân vật đều được thể hiện rất tình cảm. Cảnh hôn của cặp đôi liên tục "bạo" trên các bảng hotsearch chứng tỏ sức hút của dàn diễn viên nói riêng và bộ phim nói chung. Do đó, không thể phủ nhận độ phủ sóng với chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm 2022 đứng thứ 2 là 27,77.

Khai Đoan - Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch

Phim xoay quanh câu chuyện "chết đi sống lại" của lập trình viên trò chơi Tiêu Hạc Vân (do Bạch Kính Đình thủ vai) và cô sinh viên trẻ Lý Thi Tình (do Triệu Kim Mạch thủ vai) sau khi gặp phải vụ tai nạn nổ xe buýt. Trong quá trình tai nạn xảy ra, trên xe buýt không ngừng diễn ra sự tuần hoàn thời gian, để cứu tất cả những người trên xe, cả hai đã tìm mọi cách để xuống xe, phá vỡ mọi trở ngại và cùng kề vai chiến đấu, cố gắng ngăn cản vụ nổ, tìm kiếm ra chân tướng.

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này - Ảnh 4

Những yếu tố quan trọng giúp bộ phim này thành công chính là nhờ có một đề tài "độc" và lạ, nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn nhưng không kém phần sâu sắc, ý nghĩa. Dàn diễn viên hợp vai, diễn xuất tốt và có sức hút. Ngoài ra, bối cảnh chân thật, phần hậu kỳ từ màu phim cho đến âm thanh, ánh sáng đều khiến người xem hài lòng. Do đó, bộ phim đạt chỉ số nhiệt độ toàn mạng đứng thứ 3 là 15,58.

Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ 

Thương Lan Quyết được phía Iqiyi công nhận là bộ phim hot ăn khách nhất trong thời gian phát sóng trên Iqiyi. Với chỉ số nhiệt độ đã phá mốc 10.500, và cũng liên tục leo top đầu các bảng số liệu như Gudou, Maoyan,… Và trên nền tảng douban, chỉ số nhiệt độ toàn mạng năm nay xếp thứ 4 với 8,93. 

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này - Ảnh 5

Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim không chỉ nổi tiếng mà cũng trở thành "bệ phóng" cho rất nhiều diễn viên trong phim. Sau bộ phim Vương Hạc Đệ trở thành cái tên được săn đón và nhận được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. 

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Ít ai biết, trước khi đóng cặp trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị từng hợp tác trong một bộ phim khác. Thời điểm đó, cả hai đều chưa có nhiều tiếng tăm và đóng vai phụ nên không ai thực sự nhớ đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Trầm Vụn Hương Phai Mộng Hoa Lục Khai Đoan Thương Lan Quyết sao hoa ngữ phim Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022?

Trầm Vụn Hương Phai: Không phải Dương Tử, đây mới là người được CCTV khen hết lời và đánh giá bộ phim sẽ ăn khách nhất mùa hè 2022?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022

Màn trở lại quá đổi thành công của Lưu Diệc Phi: Mộng Hoa Lục xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ trở thành phim bạo duy nhất trong năm 2022

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

Dù đã kết thúc từ lâu, “Mộng Hoa Lục” bỗng bị lôi lên so sánh với “Tinh Hán Xán Lạn”

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 22 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI