Tần Lam hóa "gái đôi mươi", xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi

Sao quốc tế 11/10/2022 09:30

Tần Lam để tóc ngắn, quyến rũ trong thiết kế váy xẻ đùi táo bạo, được fan khen 'như cô gái đôi mươi' dù đã là U40.

Tần Lam gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Năm 2019, cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp.

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 1
Tần Lam

Thời gian gần đây, Tần Lam ghi dấu ấn với vai chính trong bộ phim Tất cả về bác sĩ Đường. Bộ phim đạt thành tích tốt khi phát sóng, chứng minh khả năng diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu của Tần Lam. Trong Diên Hy công lược, chỉ đóng vai phụ Phú Sát hoàng hậu, Tần Lam đã khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật của mình. Nhờ đó, giúp cô có thêm vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 2
Phú sát Hoàng hậu - vai diễn đáng nhớ trong Diên Hy Công Lược

Không chỉ nhận nhiều lời khen cho lối diễn xuất tự nhiên, cô nàng ngày càng khiến dân tình đánh giá cao về nhan sắc, ở tuổi 43, nhưng cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá quyến rũ, mặn mà. 

Mới đây, trên trang cá nhân nữ diễn viên Tần Lam chia sẻ loạt ảnh mới. "Có đôi khi hạnh phúc tựa thủy tinh, điều chỉnh góc độ một chút hào quang sẽ tỏa ra bốn phía", cô viết.

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 3

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 4
Tần Lam xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung như gái đôi mươi 

Trong loạt ảnh, minh tinh Diên Hy công lược chỉ mặc váy đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng sứ, vóc dáng nóng bỏng đầy nữ tính. Tần Lam nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung dù đã là U40. 

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 5

Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 6
Nữ diễn viên khoe khéo vòng một sexy
Tần Lam hóa 'gái đôi mươi', xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi - Ảnh 7
Váy đen xẻ đùi giúp Tần Lam khoe khéo đôi chân thon thả, vóc dáng nuột nà, quyến rũ.

Tần Lam tiết lộ bí quyết để thân hình không mỡ thừa là tập luyện đều đặn, không ăn gì vào buổi tối. Cô cũng rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ ăn uống. Với nỗ lực giữ hình ảnh, Tần Lam hiện tại là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang... tại Trung Quốc.

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