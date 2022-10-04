Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là "công chúa"

Sao quốc tế 04/10/2022 16:27

Có động thái trở lại sau thời gian ở ẩn, Hứa Tình vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc đẹp không tì vết của mình.

Sinh năm 1969, Hứa Tình là minh tinh kỳ cựu làng phim ảnh đất nước đông dân nhất hành tinh. Tại Việt Nam, cô được biết đến qua các phim Tiếu ngạo giang hồ 2001, Đại Thanh phong vân, Lão pháo nhi, Tà không thắng chính, 24 giờ hồi sinh… Riêng vai Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của Hứa Tình trong Tiếu ngạo giang hồ 2001 để lại dấu ấn mạnh mẽ. 

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 1

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 2

Hứa Tình được đánh giá là Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh. Cô từng gây sốt khi đóng cặp cùng với Lý Á Bằng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Được đánh giá là một nghệ sĩ thực lực của Cbiz. Cô có địa vị khá cao trong giới phim ảnh. Thậm chí Công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ còn đặt biệt danh cho cô là "Công chúa". Trước đó, Hoa Nghị Huynh Đệ gặp rắc rối vì hành loạt các nghệ sĩ có liên quan như Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đều vướng loạt bê bối. Có người ngồi tù, có người bị bị "cấm sóng". Hứa Tình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ chuyện này.

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 3
Hứa Tình bất ngờ vướng vào lùm xùm của Hoa Nghị Huynh Đệ

Vào tháng 5 vừa rồi, Thánh Cô màn ảnh này bất ngờ bị xóa vai khỏi phim điện ảnh Thanh diện Tu La. Khi phim ra mắt, vai diễn của Hứa Tình đã bị thay thế, không rõ lý do. Các buổi họp báo cũng không thấy nhắc đến tên cô hay vai diễn này. Có người cho rằng Hứa Tình bị "cấm sóng".

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 4
Tên và gương mặt của Hứa Tình trong sự kiện giới thiệu Thanh điện tu la đều bị đổi thành diễn viên khác khi phim chiếu

Đối với tin tức trên mạng, Hứa Tình không lên tiếng chia sẻ. Cô cũng ở ẩn luôn và không xuất hiện trước truyền thông hay lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng bất ngờ có màn xuất hiện trở lại khiến các fan đặc biệt quan tâm và chú ý.

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 5
Trước những ồn ào từ vụ việc, cô chọn cách im lặng và ở ẩn suốt 5 tháng. Mới đây, nữ diễn viên đã có động thái trở lại với công chúng. 

Cụ thể Hứa Tình xuất hiện trở lại khi cô tham gia một sự kiện thương mại. Sự trở lại này của nữ nghệ sĩ nhanh chóng gây chú ý dư luận, sau khoảng thời gian ở ẩn, tránh xuất hiện trước công chúng và báo chí truyền thông khiến nhiều người vẫn khó hiểu.

Trong 1 video mà nhân viên trang điểm chia sẻ, Hứa Tình đã gửi lời chào tới người hâm mộ. Tuy nhiên, gây chú ý nhất chính là làn da không tỳ vết của cô. Không thể phủ nhận Hứa Tình đẹp bất chấp tuổi tác. Cô vẫn giữ được nét thanh xuân, ngọt ngào và quyến rũ.

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 6
Hứa Tình vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung 'bất chấp thời gian' trong video của chuyên viên trang điểm.

Mỗi khi xuất hiện, cô luôn khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc bị 'thời gian lãng quên' của mình. Nhiều người còn bày tỏ sự ghen tị với Hứa Tình vì cô bảo dưỡng nhan sắc quá tốt. Không phải ai ở tuổi 53 cũng có vẻ đẹp trường tồn theo thời gian giống như Thánh Cô này.

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 7

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 8
Hứa Tình vẫn giữ được nét trẻ trung, ngày càng rạng rỡ hơn dù đã bước qua tuổi 50

Dù đã qua 50, nhưng ngôi sao Hoa ngữ này không chỉ sở hữu nhan sắc không tỳ vết mà cô vẫn giữ được thân hình đồng hồ cát sexy, phong thái tràn đầy sức sống, nụ cười tươi tắn và gương mặt trẻ trung. Nhờ vẻ đẹp “hack tuổi”, nên Hứa Tình vẫn có thể diễn tình cảm ngọt ngào với các mỹ nam trẻ tuổi Bành Vu Yến, Tiêu Chiến.

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là 'công chúa' - Ảnh 9
Dù đã có tuổi, nhưng cô vẫn giữ được thân hình nóng bỏng, gợi cảm không thua kém bất kì mỹ nhân hoa ngữ nào.
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