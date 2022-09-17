"Đệ nhất mỹ nhân TVB" Lê Tư gây lo lắng khi ngồi trên xe lăn

Đệ nhất mỹ nhân TVB vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày tại châu Âu. Do đó người đẹp bận rộn với việc điều hành hoạt động kinh doanh. Dù bị thương, Lê Tư vẫn không nghỉ ngơi, cô chia sẻ chuẩn bị đến một buổi họp.

Nữ diễn viên Lê Tư gây bất ngờ khi ngồi xe lăn xuất hiện trong một video. Nữ diễn viên không nói rõ lý do bị thương, nhưng chia sẻ cô bất cẩn tự làm đau mình: "Lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn, hy vọng không làm cho mọi người hoảng sợ", Lê Tư viết.

Lê Tư được coi là hình mẫu lý tưởng của các người đẹp trong giới giải trí Hong Kong. Xuất thân từ lò đào tạo diễn viên của TVB, Lê Tư có những vai diễn để đời trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến.

Cô hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn chăm sóc sắc đẹp. Công ty của cô đã lên sàn chứng khoán từ năm 2017 và được định giá 2 tỷ HKD (hơn 250 triệu USD ).

Gia đình cô gặp biến cố khi em trai bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người. Lê Tư rời bỏ giới giải trí vào năm 2008 để chăm sóc em. Cô phát triển bệnh viện thẩm mỹ của em trai thành thương hiệu chăm sóc sắc đẹp tiếng tăm, có trụ sở ở nhiều nơi trên thế giới.

Dù gả cho tỷ phú, Lê Tư không bị đánh giá là sống nhờ chồng. Cô tự mình trở thành triệu phú USD nhờ sự chăm chỉ và khôn khéo. Ngoại trừ công ty, người đẹp nắm trong tay nhiều bất động sản có tổng giá trị trên 50 triệu USD .

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình quy tụ những nhân vật tầm cỡ của giới điện ảnh. Bà nội cô là nữ diễn viên Sở Sở - ngôi sao điện ảnh một thời. Lê Tư cũng là cháu của nam diễn viên nổi tiếng Lê Dân Vĩ, người được coi là "cha đẻ" của nền điện ảnh Hong Kong. Mặc dù có gia thế "khủng" là vậy nhưng cuộc sống của Lê Tư những ngày thơ ấu vô cùng khốn khó. Cha cô bị bệnh viêm màng não khiến thính giác bị ảnh hưởng, không thể làm những công việc nặng nhọc. Mọi việc trong gia đình đều đặt hết lên vai mẹ cô. Khi ông bà nội cô qua đời, các thành viên trong gia đình đều lao vào cuộc chiến tranh chấp tài sản.

Thương mẹ vất vả, Lê Tư cố gắng làm một số việc vặt để hỗ trợ mẹ trang trải cuộc sống. Năm 14 tuổi, nhờ sự dẫn dắt của cô ruột Lê Huyên, Lê Tư bắt đầu bước chân vào nghề diễn để có điều kiện lo cho mẹ và em trai.

Từ đó, sự nghiệp của Lê Tư lên như diều gặp gió. Vai diễn trong phim Ỷ Thiên Đồ Long ký (2000) và Thâm cung nội chiến (2004) đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi Hong Kong. Với phim Thâm cung nội chiến, cô ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải thưởng thường niên TVB 2004. Sự nghiệp diễn xuất của Lê Tư gắn liền với những bộ phim thành công của TVB nên cô được khán giả gọi là "đệ nhất mỹ nhân TVB" hay "Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh" (Triệu Mẫn là nhân vật cô đóng trong Ỷ Thiên Đồ Long ký).

Trải qua nhiều khó khăn, dù không còn hoạt động trong làng giải trí nữa, nhưng cái tên Lê Tư vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

Đang ở giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, Lê Tư bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2008. Từ đó đến nay, dù không còn trở lại với phim ảnh nhưng cuộc sống của Lê Tư vẫn luôn được công chúng quan tâm. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010.