Choáng ngợp với cuộc sống xa hoa của Lê Tư ở độ tuổi ngoài 50

Không chỉ có gia đình viên mãn ở tuổi ngoài 50, Lê Tư hiện còn là triệu phú mới trong giới thương nhân Hong Kong.

Mới đây, theo HK01 đưa tin, Lê Tư đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày ở châu Âu. Chuyến đi đến nước Pháp của ngôi sao "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bắt đầu từ tháng 8. Cụ thể, chuyến đi đến Pháp của Lê Tư phủ kín trang phục hàng hiệu xa xỉ đến từ nhà mốt Giorgio Armani, Versace, Tods, Gucci, Mira Mikati, Christian Louboutin, Fendi. Điều này cho thấy cuộc sống xa xỉ và giàu có của cựu ngôi sao TVB.

Lê Tư sinh năm 1971, trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất tài tình, Lê Tư trở thành Hoa đán của đài TVB với những bộ phim ăn khách nhất nhì như Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến. Năm 2008, Lê Tư giải nghệ sau khi em trai gặp biến cố lớn. Cô lui về chăm sóc gia đình nhỏ, quản lý thẩm mỹ viện của em trai và phát triển công việc kinh doanh. Lê Tư hiện là CEO của công ty cung cấp các dịch vụ, sản phẩm làm đẹp được định giá hơn 250 triệu USD. Ngoài ra, người đẹp nắm trong tay nhiều bất động sản có tổng giá trị trên 50 triệu USD. Vì vậy, nữ diễn viên độc lập kinh tế, không lệ thuộc tài chính vào chồng tỷ phú.

Về đời tư, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tỷ phú Mã Đình Cường và 3 con gái. Chồng hết mực yêu chiều nữ diễn viên. Cô từng được Mã Đình Cường tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD sau khi sinh đôi vào năm 2010. Gia đình cô đang sống trong biệt thự rộng 800 m2, tầm nhìn hướng ra bến cảng Victoria, được ví như cung điện tại khu vực lân cận Mid-Levels. Theo On, nhà của vợ chồng Lê Tư có giá hơn 46,5 triệu USD.

'Đệ Nhất Mỹ Nhân Hong Kong' Lê Tư từng dính nghi vấn hẹn hò với một nam tài tử Vbiz Nhắc đến tường thành nhan sắc xứ Cảng Thơm, người hâm mộ toàn châu Á sẽ nhớ đến Lê Tư. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" khiến hàng triệu trái tim rung động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-ngop-voi-cuoc-song-xa-hoa-cua-le-tu-o-do-tuoi-ngoai-50-491383.html