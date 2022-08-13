Con gái của Hoắc Kiến Hoa lần đầu lộ mặt, gây chú ý vì quá giống mẹ ở điểm này

Nhóc tỳ Tiểu Cá Heo năm nay 5 tuổi, cô bé được nhận xét có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to giống Lâm Tâm Như. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách chia sẻ ông xã Hoắc Kiến Hoa yêu chiều con gái. Bản thân cô cũng thường mua trang sức đắt giá làm quà tặng sinh nhật cho con, đồng thời làm của hồi môn.

Vào ngày 12/8, trang Sina đưa tin, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa , Trần Kiến Châu và Dư Văn Lạc có buổi tụ họp. Các ngôi sao Đài Loan đưa con theo cùng, vì vậy bé Tiểu Cá Heo, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vô tình lộ mặt.

Bên cạnh đó, công chúng còn chú ý tới trạng thái hiện tại của Hoắc Kiến Hoa. Do không thường xuyên hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên không giữ được ngoại hình, để lộ dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt và vóc dáng. Khán giả khó nhận ra nam thần màn ảnh điển trai nức tiếng năm nào.

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa chủ yếu đầu tư kinh doanh. Lần hiếm hoi xuất hiện của nam diễn viên là vai khách mời trong phim Hoa đăng sơ thượng, do Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất và diễn chính.

Về phía Lâm Tâm Như, nữ diễn viên đã bước vào tuổi 46. Nàng Hạ Tử Vy đang có trong tay mọi thứ ngọt ngào và hạnh phúc. Ngôi sao sinh năm 1976 đã hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm, được đánh giá là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh vai trò một diễn viên, cô còn là một nhà sản xuất kiêm đạo diễn có tiếng tại Đài Loan.

Bộ phim Hoa đăng sơ thượng do Lâm Tâm Như đóng chính kiêm nhà sản xuất thành công khi công chiếu trên Netflix, giúp khán giả đánh giá cao năng lực của cô trên cương vị mới. Trả lời phỏng vấn, diễn viên nói muốn chinh phục những khán giả khó tính nhất, để họ có thể thay đổi suy nghĩ về mình.