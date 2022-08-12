Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi'

Sao quốc tế 12/08/2022 20:20

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3/2021. Nhưng mối tình này lại bị fan của Ảnh hậu đình đám phản đối, lý do là bởi đàng trai dính phải loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mã Tư Thuần có con đường sự nghiệp được trải đầy hoa hồng. Cô sớm gặt hái thành công, giành được cả danh hiệu Ảnh hậu ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong mắt công chúng, mỹ nhân sinh năm 1988 từng là 1 ngôi sao luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Về đời tư, Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3/2021. Nhưng mối tình này lại bị người hâm mộ của nữ diễn viên phản đối, lý do là bởi đàng trai dính phải loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực. Trương Triết Hiên sinh năm 1993, là ca sĩ kém nổi nhưng lại quá thị phi. Chưa hết, anh còn bị bắt gặp ngoại tình trơ trẽn sau lưng Mã Tư Thuần.

Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi' - Ảnh 1

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại một lần nữ "dậy sóng" khi Trương Triết Hiên đăng ảnh và chúc mừng công khai Mã Tư Thuần. Động thái này càng khẳng định chuyện hẹn hò của cả hai.

Cụ thể, bức ảnh do Mã Tư Thuần chụp để chúc mừng sinh nhật bản thân. Đồng thời, anh chàng còn không quên chúc phim mới của Mã Tư Thuần đạt doanh thu tốt. "Ảnh hậu đình đám" ngay sau đó cũng nhanh chóng để lại bình luận cảm ơn. 

Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi' - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 10/2021, paparazzi đã theo chân Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên hẹn hò, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khác khiến dân tình "sôi máu". Paparazzi ghi lại được clip Trương Triết Hiên bất ngờ nắm tay, ôm ấp 1 cô gái lạ mặt. 

Bỏ ngoài tai những lời khuyên của người hâm mộ, Mã Tư Thuần vẫn tiếp tục hẹn hò với nam ca sĩ sinh năm 1992. Dân tình đoán rằng, cô vẫn qua lại với Trương Triết Hiên vì đang mang thai con của 2 người.

Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím"

Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím"

Mới đây, hình ảnh Mã Tư Thuần xuất hiện trên phố được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội . Trong ảnh, Mã Tư Thuần mặc áo sơ mi hồng in họa tiết, trông rất nữ tính. Từ khi tiết lộ mắc chứng lo âu, Mã Tư Thuần dần ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên hiện giờ cô cùng trợ lý đi mua sắm với tâm trạng khá thoải mái. Thế nhưng cư dân mạng lại có những bình luận không hay về cô, thậm chí có người còn cho rằng cô trông như một trông như một bà thím.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Tư Thuần Trương Triết Hiên sao Hoa ngữ sao Châu Á Mã Tư Thuần hẹn hò làng sao

TIN LIÊN QUAN

Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím"

Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím"

Mã Tư Thuần khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết giữa tin đồn sinh con, nhưng vẫn bị dân tình mỉa mai vì điều này

Mã Tư Thuần khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết giữa tin đồn sinh con, nhưng vẫn bị dân tình mỉa mai vì điều này

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Dàn sao nữ Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường: Mã Tư Thuần bị ép uống nước giẻ lau, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm chịu đựng

Dàn sao nữ Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường: Mã Tư Thuần bị ép uống nước giẻ lau, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm chịu đựng

Nhìn lại loạt ảnh mỹ nhân Hoa ngữ hồi mới gia nhập làng giải trí để thấy đẹp bất chấp thời gian là như thế nào

Nhìn lại loạt ảnh mỹ nhân Hoa ngữ hồi mới gia nhập làng giải trí để thấy đẹp bất chấp thời gian là như thế nào

'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ không khuyến khích con gái trở thành nghệ sĩ

'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ không khuyến khích con gái trở thành nghệ sĩ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI