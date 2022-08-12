Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi'

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3/2021. Nhưng mối tình này lại bị fan của Ảnh hậu đình đám phản đối, lý do là bởi đàng trai dính phải loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mã Tư Thuần có con đường sự nghiệp được trải đầy hoa hồng. Cô sớm gặt hái thành công, giành được cả danh hiệu Ảnh hậu ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong mắt công chúng, mỹ nhân sinh năm 1988 từng là 1 ngôi sao luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Về đời tư, Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3/2021. Nhưng mối tình này lại bị người hâm mộ của nữ diễn viên phản đối, lý do là bởi đàng trai dính phải loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực. Trương Triết Hiên sinh năm 1993, là ca sĩ kém nổi nhưng lại quá thị phi. Chưa hết, anh còn bị bắt gặp ngoại tình trơ trẽn sau lưng Mã Tư Thuần.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại một lần nữ "dậy sóng" khi Trương Triết Hiên đăng ảnh và chúc mừng công khai Mã Tư Thuần. Động thái này càng khẳng định chuyện hẹn hò của cả hai.

Cụ thể, bức ảnh do Mã Tư Thuần chụp để chúc mừng sinh nhật bản thân. Đồng thời, anh chàng còn không quên chúc phim mới của Mã Tư Thuần đạt doanh thu tốt. "Ảnh hậu đình đám" ngay sau đó cũng nhanh chóng để lại bình luận cảm ơn.

Trước đó, vào tháng 10/2021, paparazzi đã theo chân Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên hẹn hò, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khác khiến dân tình "sôi máu". Paparazzi ghi lại được clip Trương Triết Hiên bất ngờ nắm tay, ôm ấp 1 cô gái lạ mặt.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên của người hâm mộ, Mã Tư Thuần vẫn tiếp tục hẹn hò với nam ca sĩ sinh năm 1992. Dân tình đoán rằng, cô vẫn qua lại với Trương Triết Hiên vì đang mang thai con của 2 người.

Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím" Mới đây, hình ảnh Mã Tư Thuần xuất hiện trên phố được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội . Trong ảnh, Mã Tư Thuần mặc áo sơ mi hồng in họa tiết, trông rất nữ tính. Từ khi tiết lộ mắc chứng lo âu, Mã Tư Thuần dần ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên hiện giờ cô cùng trợ lý đi mua sắm với tâm trạng khá thoải mái. Thế nhưng cư dân mạng lại có những bình luận không hay về cô, thậm chí có người còn cho rằng cô trông như một trông như một bà thím.

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