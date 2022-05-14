Mã Tư Thuần, 33 tuổi xuất hiện và bị cư dân mạng chế giễu là "béo như bà thím"

Mới đây, hình ảnh Mã Tư Thuần xuất hiện trên phố được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội . Trong ảnh, Mã Tư Thuần mặc áo sơ mi hồng in họa tiết, trông rất nữ tính. Từ khi tiết lộ mắc chứng lo âu, Mã Tư Thuần dần ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên hiện giờ cô cùng trợ lý đi mua sắm với tâm trạng khá thoải mái. Thế nhưng cư dân mạng lại có những bình luận không hay về cô, thậm chí có người còn cho rằng cô trông như một trông như một bà thím.

Mã Tư Thuần trước đây nổi tiếng là Ảnh hậu Kim Mã được nhiều người săn đón. Nụ cười của cô ngọt ngào như SpongeBob. Nhưng kể từ khi cô tăng cân không kiểm soát, mọi thứ cũng dần thay đổi. Nhiều người mắng cô không biết giữ hình ảnh của mình, họ đặt ra câu hỏi rằng "Sao cô có thể tham gia đóng phim với thân hình quá cỡ như vậy". Nhưng không ai nhìn thấy cô đã đau khổ đến nhường nào. Nụ cười ngọt ngào của Mã Tư Thuần Trong show giải trí "Đến xem cuộc sống của tôi", Mã Tư Thuần tiết lộ rằng cô ấy đã dùng thuốc để kiểm soát cảm xúc của mình. Cô đã tăng 8 cân trong vòng 3 ngày. Khi tâm trạng của Mã Tư Thuần tồi tệ nhất, cô sẽ bị lên cơn hen suyễn và suy giảm thị lực. Khi đó cô sẽ không thể đi lại được. Đúng là Mã Tư Thuần đang bị tăng cân, nhưng không phải cô ấy đang cố gắng kiểm soát cân nặng của mình sao? Cô ấy bị ốm, nhưng không ai quan tâm, vì ai cũng chỉ muốn nhìn thấy một Mã Tư Thuần đạt tiêu chuẩn của một nữ minh tinh.

Mã Tư Thuần tiết lộ rằng cô từng có khoảng thời gian khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình Trên thực tế, những vấn đề về sức khỏe của Mã Tư Thuần đã có từ lâu, khi đóng phim "Địch Nhân Kiệt: Tứ đại Thiên vương", cô đã bị ngất xỉu khi đang quay hình bộ phim. Sau đó cô đến gặp bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu. Sau khi bị bệnh, Mã Tư Thuần cảm thấy rõ ràng rằng trí nhớ của cô ấy giảm sút, cô đột nhiên trở nên khó khăn trong việc ghi nhớ lời thoại. Nghiêm trọng nhất là khi một người bạn đến thăm lớp, buổi trưa cả hai cùng hẹn đi ăn cơm nhưng cô lại hoàn toàn quên mất.

Vào tháng 8/2018, phía công ty của Mã Tư Thuần đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa Mã Tư Thuần và Âu Hào hiện nay đã quay trở lại làm bạn bè bình thường. Trước đó đầu năm nay, cặp đôi cũng đã bị đồn thổi về việc chia tay sau gần 3 năm hẹn hò. Hai Tân Ảnh hậu Kim Mã Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đã có màn "khóa môi" để mừng chiến thắng Lúc đó, Mã Tư Thuần đang rất đau khổ vì tình yêu tan vỡ, nhưng vài tháng sau, cô lại bị mắng vì đóng vai chính trong "Đệ nhất lư hương". Nữ chính của phim là một cô hoa khôi xinh đẹp ở Thượng Hải, nhưng lúc đó Mã Tư Thuần vừa quay xong "Cố lên, cậu là tuyệt nhất ", vóc dáng vẫn chưa hồi phục khiến nhiều người cười nhạo cô rằng cô không hợp với sự quyến rũ và lả lơi của nhân vật nữ chính. Kể từ đó, Mã Tư Thuần đã được bao quanh bởi từ "mạnh mẽ". Cho đến bây giờ, dù cô đã mất nhiều năm để chiến đấu với bản thân sau 200 ngày biến mất khỏi làng giải trí, dù cô đã tuyên bố rằng cô ấy mắc chứng rối loạn lo âu. Nhưng thế giới bên ngoài dường như vẫn không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, và họ vẫn vô tư chế giễu cô ấy "béo như một bà thím". Việc sử dụng thuốc để kiểm soát cảm xúc đã khiến Mã Tư Thuần tăng cân mất kiếm soát Mã Tư Thuần là một ngôi sao sống trong mắt công chúng, nhưng cô ấy không nhận được sự đồng cảm từ mọi người. Bây giờ Mã Tư Thuần vẫn đang dừng lại để nghỉ ngơi, tôi cầu chúc cho cô ấy mau chóng bình phục và thành công hơn với sự quay trờ lại của mình. Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn nói về những điều trên, đừng ngại comment bên dưới nhé! Tuyên bố: Hình ảnh là từ Internet, nếu có bất kỳ vi phạm, xin vui lòng liên hệ để xóa.

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