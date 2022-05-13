Sau khi bị chụp ảnh âu yếm một người phụ nữ trên phố, Âu Hào đã chủ động bác bỏ tin đồn về mối quan hệ mới, cho biết đây chỉ là một buổi tụ tập bạn bè bình thường

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Âu Hào ôm ấp một người phụ nữ lạ trên phố, dấy lên tin đồn về mối quan hệ mới của anh.

Âu Hào được đánh giá là một diễn viên thực lực tài năng của làng giải trí Hoa ngữ vì thế chuyện tình cảm của anh cũng là một trong những đề tài nóng được mọi người đặc biệt quan tâm và chú ý.

Cảnh tượng sau đó khiến cư dân mạng không khỏi sửng sốt, người phụ nữ này trực tiếp dang tay ôm lấy Âu Hào. Bấy giờ mọi thứ đã rõ, Netizen không thể không nghi ngờ về mối quan hệ giữa Âu Hào và người phụ nữ này.

Cư dân mạng đồn đoán rằng Âu Hào có mối quan hệ mới? Chỉ có bạn gái mới có những hành động thân mật này! Điều đáng nói, người phụ nữ này có dáng người khá cân đối, rất xứng đôi với Âu Hào.

Sau khi tin tức Âu Hào âu yếm một người phụ nữ lạ trên phố bị lan truyền mạnh mẽ, công ty quản lí của Âu Hào lần đầu tiên không hề có động thái bác bỏ tin đồn này. Vì họ cho rằng Âu Hào đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp nên việc Âu Hào bị nghi ngờ có mối quan hệ mới qua những bức ảnh này là điều hết sức bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, Âu Hào được đánh giá là một diễn viên đầy triển vọng của làng điện ảnh xứ Trung. Anh liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm xuất sắc như "Thành lập quân đội", "Dòng máu của tuổi trẻ", "Bác sĩ Trung Quốc", "Trận chiến ở hồ Changjin", ... Kỹ năng diễn xuất của anh được cải thiện nhanh chóng, và mọi người đều có thể nhìn thấy nỗ lực của anh.

Âu Hào và Mã Tư thuần từng có quãng thời gian mặn nồng bên nhau

Về trải nghiệm tình cảm, từ trước đến nay, bạn gái công khai của Âu Hào chỉ có Mã Tư Thuần, Âu Hào và Mã Tư Thuần bén duyên khi hợp tác cùng nhau trong phim điện ảnh "Tai trái" của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Cả hai bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2015 khi cánh săn ảnh của hãng tin Phong Hành chụp lại được khoảnh khắc cả hai cùng rời khỏi căn hộ của Mã Tư Thuần ở Bắc Kinh. Cặp đôi này nổi tiếng rất đẹp đôi và chuyện tình của họ cũng trở thành câu chuyện trong làng giải trí lúc bấy giờ.

Cho đến hiện tại, Mã Tư Thuần là cô gái duy nhất được Âu Hào công khai

Tuy nhiên đến tháng 8/2018, họ thông báo chia tay và không tiết lộ lý do. Âu Hào những năm gần đây tập trung vào sự nghiệp, anh chưa từng nghe tin đồn chuyện tình cảm nào, lần này bị chụp ảnh ôm một người phụ nữ lạ mặt, cuối cùng Âu Hào cũng đã bác bỏ tin đồn rằng đó không phải là quan hệ tình cảm.

Trên thực tế, ngay từ một ngày trước khi scandal lan truyền, một người trong cuộc đã tiết lộ rằng người phụ nữ thân thiết với Âu Hào chính là giám đốc điều hành của hiện trường chứ không phải bạn gái. Và mọi chuyện sau đó cũng sáng tỏ và dần được lắng xuống.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng hiện này vẫn có rất nhiều mối tình bắt đầu từ bạn bè. Tuy bây giờ họ là bạn bè nhưng sau này họ cũng có thể phát triển thành người yêu trong tương lai. Nhưng xét về sự phát triển sự nghiệp của Âu Hào ở hiện tại , anh ấy không nên yêu vào thời điểm này.