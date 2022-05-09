Rộ thông tin "gương vỡ lại lành", phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều có động thái đáng ngờ

Sao quốc tế 09/05/2022 21:30

Trong làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện một cặp đôi "hợp tan", "gương vỡ lại" không ít. Nhưng dấu hiệu "nối lại tình xưa giữa Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt được tung ra bởi Blogger Trương Tiểu Hàn làm cả Cbiz dường như "dậy sóng" sáng nay.

Sáng ngày 9/5 hôm nay, Blogger Trương Tiểu Hàn - người nổi tiếng với chiêu trò tung tin đồn của các sao Cbiz làm cả giới giải trí trở nên "rúng động". Blogger này không ngần ngại tung ra hình ảnh Dương Tử đi ăn cùng tình cũ Tần Tuấn Kiệt sau 6 năm chia tay hòa bình. 

Theo một nguồn tin cho biết, khoảng 8 giờ tối 7/5 tại một tiệm cơm ở Hoành Điếm. Tần Tuần Kiệt và Dương Tử đã có cuộc hội ngộ sau 6 năm xa cách. Đến khoảng 10 giờ 30 tối, Tần Tuấn Kiệt đi ra và Dương Tử cũng được 2 cô gái dìu ra khỏi tiệm cơm sau 30 phút sau đó. Khác với những lần đưa tin "nói nhăng nói cuội" trước, Trương Tiểu Hàn lần này đưa ra hình ảnh cụ thể để dẫn chứng.

Rộ thông tin 'gương vỡ lại lành', phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều có động thái đáng ngờ - Ảnh 1
Bắt gặp hình ảnh "nối lại tình xưa" giữa Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Cư dân mạng nói gì về vấn đề này ?

Tin tức chỉ vừa đưa ra ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều netizen. Tuy nhiên, ý kiến của dân cư mạng lại vô cùng trái chiều vì nhiều người cho rằng: đây chỉ là sự trùng hợp vì tiệm cơm này vốn dĩ được rất nhiều ngôi sao đến ăn. Việc blogger cố ý cắt ghép, phóng đại câu chuyện khiến fan cả hai diễn viên không hài lòng.

-Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt định nối lại tình xưa hả? Trước thấy chia tay không hòa bình lắm.

-Trương Tiểu Hàn kể ra cũng có tài vẽ truyện đó, có nghĩ tới việc chuyển nghề kiếm ăn không? 

-Nghe danh Trương Tiểu Hàn là biết độ "uy tín" của Dưa này rồi. Lúc chia tay cũng drama lắm, nên làm gì có chuyện Tần Tuấn Kiệt "nối lại tình xưa"

Dương Tử và Tần Tuần Kiệt đã lên tiếng phủ nhận

Chỉ ngay sau đó, phía Dương Tử đã phủ nhận tin đồn "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa" sau video clip Tiểu Hoa và nam tài tử cùng xuất hiện tại một quán ăn ở Hoành Điếm.

 

Dương Tử gay gắt phủ nhận ngay lập tức: "Chỉ là ăn tối với những người khác thôi". 

 

Về phía nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt cũng bức xúc lên tiếng: "Thông tin hoàn toàn sai sự thật, chỉ là tin đồn". Nam diễn viên họ Tần cũng đăng lên trang tài khoản cá nhân Weibo một dòng trạng thái tức giận đến những tay săn ảnh khĩ thản nhiên xen vào chuyện đời tư của nghệ sĩ: "Có thể mắng tôi nhưng đừng mắng bộ phim".

 

Thế nhưng, dòng trạng thái của nam diễn viên vấp phải chỉ trích đến từ cư dân mạng Trung Quốc vì họ cho rằng Tần Tuấn Kiệt lợi dụng danh tiếng của Dương Tử để PR cho bộ phim mới. 

 

Rộ thông tin 'gương vỡ lại lành', phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều có động thái đáng ngờ - Ảnh 2
Cả hai diễn viên lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

-Ổng muốn nói gì vậy? Ý là do Dương Tử tìm hả? Dương Tử có muốn ké fame cũng không tới lượt ổng đâu! Cổ không sợ mất giá hay gì?

-Quả nhiên là ké fame mà

-Lại còn phải nhấn mạnh là đừng mắng chửi phim nữa chứ, sợ người ta không biết phim anh đóng chuẩn bị chiếu hay gì

-Tui muốn đập cho ổng một trận quá

-Không nhắc phim thì ai mà biết anh quay phim gì chứ, kiểu gì cũng có mấy người đọc cái dòng stt khó hiểu của anh rồi tò mò đi tìm hiểu về phim anh quay, tôi lạ gì nữa

Rộ thông tin 'gương vỡ lại lành', phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều có động thái đáng ngờ - Ảnh 3
Nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Sau đó, phòng làm việc của Tần Tuấn Kiệt đã yêu cầu tất cả các trang mạng đăng tin phải xóa bài, ngừng lan truyền tin đồn bịa đặt. Đồng thời, chuẩn bị khởi kiện dận sự cũng như một số phương thức bảo vệ quyền lợi hợp pháp danh tiếng cho nam diễn viên.

Rộ thông tin 'gương vỡ lại lành', phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đều có động thái đáng ngờ - Ảnh 4
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

 Lật lại quá khứ, có nhiều nguyên nhân khiến cặp đôi bước đến bước đường tan vỡ là do Trương Tuyết Nghênh làm kẻ thứ ba. Thế nhưng, chính Tần Tuấn Kiệt đã lên tiếng khẳng định không ngoại tình cũng không phản bội tình cảm của Dương Tử. Dù vậy, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt không thể làm bạn sau hậu chia tay. Dương tử đã bỏ follow Tần Tuấn Kiệt trên Weibo. Ngoài ra, Dương Tử còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng trên Weibo: "Cảnh còn người mất".

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