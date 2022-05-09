Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong

Sao quốc tế 09/05/2022 15:30

Dương Tử, Bạch Lộc, Dương Siêu Việt là 3 cái tên hứa hẹn sẽ làm dậy sóng cộng đồng mạng trong những dự án phim cổ trang năm 2023, sau khi các nhà sản xuất phim thay đổi chiến lược trong cách làm phim.

Hiện nay, có rất nhiều dự án phim cbiz khủng đang sắp sửa được cho ra mắt để gửi đến quý vị khán giả. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian gần đây các nhà sản xuất phim đang dần dần bỏ đi phương thức nội dung cũ và đang hướng đến những điều mới mẻ trong tương lai. 

Nhiều mọt phim đã tinh ý khi nhìn ra điểm chung của các dự án phim cổ trang năm tới sẽ là câu chuyện của nàng nữ chính và dàn hậu cung nam thần xung quanh mình. Phải chăng, đây chính là trend cổ trang của năm 2023? Cùng đặt lên bàn cân 3 tác phẩm có motip này đang rất được khán giả chờ đón trong thời gian tới.

Trường Tương Tư

Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong - Ảnh 1
Dàn nhân vật nổi tiếng trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Một trong những dự án được mong đợi nhất trong năm 2023 phải kể đến Trường Tương Tư với sự góp mặt của nàng Tiểu hoa đình đám Dương Tử, dự kiến sẽ thu hút một lượng fan lớn khắp Châu Á. Hiện bộ phim đã được bấm máy vào tháng 3 năm này và sẽ cho ra mắt khán giả sớm nhất vào đầu năm 2023.

Bên cạnh nữ chính Dương Tử, dàn diễn viên nam trong phim cũng nhận được sự chú ý rất lớn. Ba cái tên Trương Vãn Ý (vai Chuyên Húc), Đàn Kiện Thứ (vai Tương Liễu) và Đặng Vi (vai Đồ Sơn Cảnh) sẽ là dàn hậu cung nam thần sát cánh cùng mỹ nữ họ Dương trong dự án phim lần này.

Sở hữu mọi ứu tố để trở thành một bộ phim thành công như từ diễn viên hay kịch bản, mọi thứ đều được làm chỉnh chu đến từng chút một. Vì vậy, hơn lúc nào hết netizen đang rất háo hức chờ đến ngày bộ phim được ra mắt. 

Ninh An Như Mộng

Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong - Ảnh 2
Bộ phim được kỳ vọng sẽ gây tiếng vang trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính - Ninh An Như Mộng cũng là một dự án được đón kỳ vọng rất nhiều trong năm tới.

Ngoài nam chính Trương Lăng Hách, trong dự án phim lần này, mỹ nhân Bạch Lộc còn kết hợp cùng Vương Tinh Việt và Chu Tuấn Vĩ. Mặc dù không sở hữu nhiều diễn viên nổi tiếng, tuy nhiên đừng quên ''Trần Tình Lệnh'' của Tiêu Chiến cũng từng là bộ phim không có nhiều ngôi sao nhưng đã thành công một cách mỹ mãn.

Vì vậy, Ninh An Như Mộng cũng được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự. 

Trọng Tử

Phim Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến lược, netizen hy vọng sẽ là sự bứt phá mới trong ngành điện ảnh cbiz: Dương Tử đi tiên phong - Ảnh 3
Trọng Tử cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ - Ảnh: Internet

Trọng Tử dù chưa chính thức trình làng, nhưng từ những tấm ảnh poster đầu tiên, là đủ để khiến cho fan của phim cổ trang đứng ngồi không yên vì độ hào nhoáng của phim. 

Trong bộ phim lần này, Dương Siêu Việt sẽ được theo đuổi bởi một loạt gương mặt quen thuộc của làng phim ảnh Hoa Ngữ như: Uông Trác Thành, Đặng Vi, Lý Đại Côn, Mã Văn Viễn,... Tất cả những điều này dường như dự đoán rằng phim Trọng Tử sẽ công phá bảng xếp hạng phim khi ra mắt.

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