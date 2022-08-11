'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ không khuyến khích con gái trở thành nghệ sĩ

Sao quốc tế 11/08/2022 22:45

Ngô Ngạn Tổ cho rằng gia nhập làng giải trí không phải là một công việc lý tưởng, nhất là với phụ nữ. Vì vậy, anh không hy vọng con gái sẽ trở thành người nổi tiếng.

Theo tin tức ngày 11/8 vừa qua trên Sina, Ngô Ngạn Tổ và gia đình anh đã tham gia vào buổi công chiếu của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tại sự kiện này, nam tài tử cho biết bản thân anh không phải là người "nhạy" với đồ công nghệ, nhưng con gái anh là điều ngược lại.

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Ngô Ngạn Tổ và gia đình đã cùng tham gia vào buổi công chiếu của một bộ phim khoa học viễn tưởng - Ảnh: Internet

"Con gái tôi lợi hại hơn tôi nhiều, thế hệ của con bé làm mọi thứ trên Internet, tôi chỉ sử dụng công nghệ để làm cho cuộc sống của tôi thuận tiện hơn một chút." - Ngô Ngạn Tổ nói. Anh còn chia sẻ thêm, vì thường xuyên phải công tác tại Hoa Kỳ nên anh thường xuyên giao lưu với các fan thông qua mạng xã hội.

Cũng trong buổi họp báo này, Ngô Ngạn Tổ cho hay, anh sẽ không ủng hộ con gái gia nhập làng giải trí nhưng cũng không phản đối chuyện này. Nam tài tử cho rằng showbiz là một nơi khắc nghiệt với phái đẹp, những nghệ sĩ nữ bị soi mói từ ngoại hình đến quần áo, đó không phải là một nghề tuyệt vời.

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"Tôi hy vọng con bé sẽ không vào showbiz. Nếu con thực sự muốn, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng tôi sẽ không tích cực khuyến khích nó." - Ngô Ngạn Tổ tâm sự.

Trước đó, khi tham gia vào chương trình Inside Out, Ngô Ngạn Tổ cho biết, anh đặt mục tiêu trở thành một người cha đảm đang sau khi kết hôn: "Tôi không muốn tiếp tục quay phim, không để các con nhận ra tôi và không biết bố chúng là người như thế nào. Ngay cả khi bạn kiếm được nhiều tiền cho tương lai của các con thì bạn sẽ hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho chúng".

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Ngô Ngạn Tổ bên vợ và con gái được chụp vào đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Vào năm 2010, Ngô Ngạn Tổ chính thức kết hôn với người bạn gái 8 năm Lisa Selesner, 3 năm sau cả hai người đón con gái đầu lòng. Vợ của anh cũng có xuất thân không hề tầm thường, theo đó cô là con gái của một chủ tịch sòng bạc tại Las Vegas và cả hai yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

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Kể từ sau khi có con, Ngô Ngạn Tổ không đóng phim nữa, anh muốn dành càng nhiều thời gian cho con mình càng tốt.

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