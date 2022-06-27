'Đệ nhất mỹ nam Trung Quốc' Ngô Ngạn Tổ đặt mục tiêu trở thành ông bố đảm đang

Sao quốc tế 27/06/2022 10:41

Kể từ sau khi có con, Ngô Ngạn Tổ không đóng phim nữa, anh muốn dành càng nhiều thời gian cho con mình càng tốt.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Ngô Ngạn Tổ mới đây đã tham gia vào chương trình Inside Out do Dư Lạc Văn tự sản xuất với tư cách khách mời. Tại chương trình này, hai ngôi sao đã có cơ hội chia sẻ với công chúng về nhiều khía cạnh cuộc sống, từ sự nghiệp đến gia đình.

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Ngô Ngạn Tổ trong chương trình Inside Out do Dư Lạc Văn tự sản xuất - Ảnh: Internet

Theo đó, kể từ khi có con, cả Ngô Ngạn Tổ và Dư Văn Lạc đều cảm thấy thái độ sống của mình đã thay đổi rõ rệt. Nam tài tử họ Ngô cho biết, sau khi lên chức bố, anh đã đặt mục tiêu cho mình là trở thành một người cha đảm đang.

"Tôi không muốn tiếp tục quay phim, không để các con nhận ra tôi và không biết bố chúng là người như thế nào. Ngay cả khi bạn kiếm được nhiều tiền cho tương lai của chúng bạn sẽ hối tiếc vì đã không dành khoảng thời gian này cho chúng." - Ngô Ngạn Tổ chia sẻ.

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Cả hai ngôi sao đều nhất trí rằng họ đã đến độ tuổi không muốn đóng nhiều phim nữa - Ảnh: Internet

Cả hai nam diễn viên đều nhất trí rằng họ đã đến độ tuổi không muốn đóng nhiều phim nữa. Bên cạnh đó, Ngô Ngạn Tổ cho hay, với những vai diễn trong tương lai, anh sẽ chọn lọc thật kỹ.

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Ngô Ngạn Tổ và bà xã - Ảnh: Internet

Ngô Ngạn Tổ kết hôn với người bạn gái 8 năm Lisa Selesner vào năm 2010, 3 năm sau cặp đôi đón con gái đầu lòng. Bà xã của nam diễn viên có xuất thân không hề tầm thường, cô là con gái của một chủ tịch sòng bạc tại Las Vegas, cả hai yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

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Chứng kiến cô gái yếu đuối bị quấy rối nhưng không dám đáp trả, Ngô Ngạn Tổ đã ra tay cứu giúp, hành động của anh sau đó được nhiều người khen ngợi.

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