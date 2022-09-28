Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30

Sao quốc tế 28/09/2022 21:33

Mừng sinh nhật tuổi 32, Lý Thấm khiến dân tình "chết mê" trước nhan sắc bị thời gian bỏ quên, ngày càng thanh thoát và mặn mà.

Nhắc đến Lý Thấm, khán giả sẽ quen thuộc với một nữ diễn viên kỹ năng diễn xuất tốt, có nhiều vai diễn ấn tượng. Năm 2018, cô thêm hot khi đóng vai Hàn Hương Kiến, cung phi của Càn Long trong 'Như Ý Truyện'.

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Tên tuổi của Lý Thấm càng thêm nổi nhờ vai diễn Hàn Hương Kiến trong Như Ý Truyện  

Tên tuổi Lý Thấm thăng hạng qua nhiều tác phẩm 'Sở Kiều truyện', 'Bạch Lộc Nguyên', 'Kiến quân đại nghiệp', 'Cơ trưởng Trung Quốc'... Phim gần đây nhất cô đóng là 'Thỉnh Quân', đóng cùng Nhậm Gia Luân.

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Thỉnh Quân là bộ phim đang nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, nếu bàn về nhan sắc thì nhiều người cho rằng Lý Thấm cũng là mỹ nhân hàng đầu của Cbiz. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đường nét khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng. 

Ở tuổi 32, nhan sắc của mỹ nhân ngày càng thêm mặn màn, quyến rũ. Dù đã bước qua tuổi 30, nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng gầy mảnh mai, da mượt mà, gợi cảm không thua kém mỹ nhân trẻ tuổi nào của làng giải trí Hoa ngữ. 

Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30 - Ảnh 4

Trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32 được chia sẻ mới đây, Lý Thấm ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ với gương mặt đẹp truyền thống, mũi cao, đôi mắt hiền lành, trong trẻo. Nữ diễn viên thay trang phục hai màu đơn sắc, lối make up nhẹ nhàng, làm toát lên vẻ trẻ trung, thanh thoát. 

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Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30 - Ảnh 7

Nhan sắc của cô nàng dù đã qua 30 nhưng cũng không chịu thua trước bất kì hậu bối nào trong nghề. Không ít lần nhan sắc của Lý Thấm lấn át những người chụp chung ảnh mới mình. Cụ thể, khi chụp ảnh chung với Âu Dương Na Na người kém Lý Thấm 10 tuổi, mỹ nhân họ Lý hoàn toàn lấn át hậu bối. Cô được nhận xét trẻ trung, khuôn mặt rất thanh thoát và thanh tú.

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Lý Thấm lấn át nhan sắc của hậu bối kém 10 tuổi - Âu Dương Na Na

Không chỉ vậy, vẻ đẹp cổ điển, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của cô cũng lấn át cả những sao nữ xinh đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Nghệ Hân. 

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Nhan sắc của Lý Thấm hoàn toàn nổi bật hơn trong bức hình chụp chung với 2 tiểu hoa cũng sở hữu nhan sắc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ 

Được biết, Lý Thấm và Lưu Diệc Phi đều là những mỹ nhân không bao giờ cường điệu và rất trầm tính. Thế nhưng, so với Lưu Diệc Phi, cư dân mạng vẫn đánh giá cao mỹ nhân "Hoa mộc lan. 

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Nhan sắc một chín một mười của Lý Thấm và thần tiên tỷ tỷ - Lưu Diệc Phi khiến dân tình càng ngắm càng mê.

 Tuy nhiên, nói cho công bằng thì cả hai mỹ nhân này, đều sở hữu một vẻ đẹp mà càng nhìn bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

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