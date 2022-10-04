Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ '

Sao quốc tế 04/10/2022 12:27

Trần Phi Vũ - Trần Triết Viễn - Hai nam chính thanh xuân đang hot nhất Cbiz những ngày qua.

Gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục xuất hiện nhiều cái tên và khuôn mặt khiến các khán giả phải đổ đứ đừ. Cụ thể, mới đây, Trần Triết ViễnTrần Phi Vũ là 2 cái tên liên tục gây chú ý cộng đồng mạng những ngày qua vì 2 nam thần họ Trần thuộc thế hệ mới đang thủ vai chính trong 2 bộ phim thanh xuân được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cùng Vụng Trộm Không Thể Giấu. 

Lý Tuân (Trần Phi Vũ – Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) 

Trần Phi Vũ sở hữu ngoại hình vô cùng đẹp trai, có chiều cao tới 1m88, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2010, Anh bước chân vào showbiz với bộ phim đầu tay Triệu thị cô nhi, đóng cùng nhiều tên tuổi lớn như Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 1
Trần Phi Vũ 
Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 2
Vai diễn đầu tiên của Trần Phi Vũ trong Triệu Thị cô nhi 

Là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và đệ nhất mỹ nhân làng giải trí Hoa ngữ Trần Hồng, Trần Phi Vũ đích thực là một trong những "tinh nhị đại" (con của các đại minh tinh Cbiz) có tiếng tăm nhất. Anh chàng còn được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "Thái tử Cbiz" cũng nhờ xuất thân hiển hách này.

Dù có xuất phát điểm khá suôn sẻ, nhưng nghiệp diễn của "Thái tử Cbiz" lại khá long đong, lận đận. Anh chàng tham gia nhiều bộ phim và từng có cơ hội lên hàng đỉnh lưu, nhưng Trần Phi Vũ lại liên tục gặp vận xui với các lựa chọn của mình. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối thay, và cũng có nhiều ý kiến cho rằng Trần Phi Vũ quá vội vàng, ham muốn vọt lên đỉnh lưu làng giải trí quá mạnh hoặc cũng có thể vì ham chứng tỏ bản thân nên lao vào ngọn lửa hào quang nhưng cái kết thường không như ý. Đôi khi, sự nổi tiếng cần tích lũy lâu dài cộng với yếu tố quan trọng nhất là cơ hội.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 3Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 4

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 5

Dù khá lận dận với nghiệp diễn, nhưng mới đây, Trần Phi Vũ chính thức đảm nhiệm vai nam chính Lý Tuân trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Chiếc bật lửa và váy công chúa. Đây hiện đang là dự án ngôn tình được dân tình mong ngóng, chờ đợi từng ngày để được xem vì nguyên tác của phim có rất đông người hâm mộ. 

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 6
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sở hữu nam nữ chính có nhan sắc quá đỗi cực phẩm là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Ngay từ khi có thông tin Trần Phi Vũ sẽ đảm nhận vai nam chính trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, anh chàng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ bởi vẻ ngoài cực hợp với vai diễn Lý Tuân. Và không phụ sự kỳ vọng, ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên được người qua đường chụp vội, Trần Phi Vũ đã làm các fan dậy sóng một phen bởi thần thái siêu ngầu và nhan sắc thăng hạng vượt bậc trong mái tóc màu bạch kim.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 7Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 8

Mái tóc vàng càng làm tăng độ điển trai của nam diễn viên, tạo hình nam chính Lý Tuân được đánh giá như đã xé tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực. Các fan hy vọng, tạo hình đỉnh cao cùng lối diễn xuất tự nhiên của Trần Phi Vũ sẽ không phụ sự kỳ vọng của họ.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 9Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 10

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 11
Mái tóc bạch kim trở thành "điểm ăn tiền" làm tăng vẻ điển trai vốn có của anh chàng

Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn – Vụng Trộm Không Thể Giấu)

Trần Triết Viễn là một diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Nổi lên nhờ bộ phim thuộc đề tài thanh xuân Bí Mật Nơi Góc Tối, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, ngũ quan hài hòa lại còn cao ráo nên Trần Triết Viễn được mọi người yêu mến gọi là nam thần thanh xuân thế hệ mới của Cbiz.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 12
Trần Triết Viễn 

Nhờ vào vai Tiểu Ngư Nhi trong Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, ngôi sao trẻ tuổi của chúng ta đã có cơ hội dự thảm đỏ tại Quốc Kịch Thịnh Điển 2020 và đoạt giải “Diễn viên tiềm năng”. Không dừng lại ở đó, dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của chàng trai này phải kể đến bộ phim trinh thám Thám Tử Phố Tàu. Vai diễn của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả. Nhờ vậy mà anh đoạt giải “Minh tinh tương lai” tại Liên hoan phim Hoành Điếm. Ngoài ra, hạng mục “Diễn viên được mong chờ nhất năm” cũng thuộc về tay nam thần tượng tại IFENG FASHION 2020.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 13Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 14

Nam diễn viên liên tục hoạt động tích cực trong nhiều dự án phim đình đám và liên tục nhận về nhiều ý kiến rất tốt từ khán giả. Sự chăm chỉ của nam diễn viên cũng góp một phần không nhỏ khiến khán giả yêu mến anh.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 15Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 16Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 17

Mới đây nhất, anh chàng chính thức hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong dự án phim vườn trường mới Vụng Trộm Không Thể Giấu. Từ khi có thông tin sẽ được chuyển thể thành phim, công bố dàn diễn viên cho đến khi hình ảnh hậu trường được đăng lên mạng, Vụng Trộm Không Thể Giấu luôn chiếm trọn spotlight và phủ sóng khắp mạng xã hội. Vì nguyên tác bỏ túi một lượng fan hùng hậu nên hiển nhiên khi chuyển thể thành phim cũng được rất nhiều người kỳ vọng.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 18
Trần Triết Viễn hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Tuy nhiên, nhiều ý khiến cho rằng, vấn đề lớn nhất mà bộ phim này đang gặp phải cụ thể đến từ việc lựa chọn dàn diễn viên không phù hợp với nhân vật. Cặp đôi Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đã nhận không ít lời cay đắng khi đoàn phim xác nhận cả hai sẽ đảm nhận vai nam nữ chính. Đặc biệt, Trần Triết Viễn chính là người hứng nhiều bình luận trái chiều nhất, không phải vì anh chàng kém sắc hay diễn tệ mà điều khiến dân tình thất vọng là bởi Trần Triết Viễn không giống với nhân vật này.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 19
Trần Triết Viễn bị cho là khác so với nguyên tác.

Nhân vật Đoàn Gia Hứa trong nguyên tác vốn được xây dựng là một nam chính giảo hoạt, láu cá pha thêm chút lưu manh, điểm thu hút của nhân vật này nằm ở chỗ anh chàng phải có sự trưởng thành, từng trải với tính cách còn có chút “lươn lẹo”, đúng với biệt danh “Đoàn hồ ly”. Tạo hình của Trần Triết Viễn trong phim cũng khiến dân tình vỡ mộng và thất vọng ê chề. Mình thấy còn có nhiều ý kiến cho rằng đoàn phim thật thiếu tôn trọng nguyên tác khi lựa chọn diễn viên không hợp vai như vậy.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 20

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 21
Dù sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, tươi trẻ nhưng lại không có sự chững chạc của Đoàn Gia Hứa, nhân vật vốn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, trải qua nhiều sóng gió.  

Dù Trần Phi Vũ và Trần Triết Viễn đều đang là nam chính của 2 bộ phim thanh xuân vườn trường nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ, nhưng  phản ứng của dân tình dành cho 2 nam thần hoàn toàn trái ngược nhau.

Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 22Hai nam thần thế hệ mới xứ Trung gây sốt bởi ngoại hình như 'xé tiểu thuyết bước ra, khiến fan girl 'đổ đứ đừ ' - Ảnh 23

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Từ khóa:   Trần Triết Viễn Trần Phi Vũ Nam thần Hoa Ngữ sao hoa ngữ Cbiz

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