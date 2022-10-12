Liên tục bị đồn quay lại với Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby tiếp tục có hành động ấm lòng này với gia đình nhà chồng cũ khiến fan phấn khích

AngelaBaby và Huỳnh Hiểu Minh đã từng là một trong những cặp đôi vợ chồng quyền lực tại Cbiz, không chỉ sở hữu sự nghiệp đồ xộ mà cả 2 còn nắm trong tay lượng fan hùng hậu lẫn tài sản đáng nể. Tuy nhiên, mọi chuyện đã bất ngờ dừng lại khi vào ngày 28/1/2022 khi cả Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đều xác định ''đường ai nấy đi'' sau 7 năm kết hôn.

AngelaBaby và Huỳnh Hiểu Minh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Điều này đã khiến cho khán giả tỏ ra vô cùng tiếc nuối và đều mong muốn cặp đôi có thể suy nghĩ lại để quay trở lại với nhau thêm một lần nữa. Không biết những sự hy vọng này thực sự có tác dụng hay không nhưng nó ít nhất cũng đã mang đến những tín hiệu tích cực, cụ thể mới đây trên bài viết của một blogger nổi tiếng có cho biết cặp đôi Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hợp. Sự việc bắt nguồn từ một hành động đầy tình cảm của Angelababy với gia đình chồng cũ.