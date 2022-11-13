Cảnh khóc của các mỹ nhân Hoa Ngữ trên màn ảnh: Angelababy giả trân, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử chân thật còn một người thành kinh điển

Kỹ năng diễn xuất của Angelababy luôn vấp phải rất nhiều tranh cãi. Dù sao thì cô cũng không xuất thân từ trường lớp diễn xuất nào cả, mọi thứ đều diễn theo bản năng nên chắc chắn cần trau dồi nhiều hơn nữa.

Gần đây thì có vẻ khả năng diễn xuất của Angelababy có chút tiến bộ nhưng so với yêu cầu của khán giả thì ngoài việc khóc một cách thật xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn nước ra thì Angelababy vẫn chưa thuyết phục được người xem.

Thậm chí có những phân đoạn khóc trong bộ phim "Vân Trung Ca" mà cô nàng từng thủ vai chính còn khiến người xem cảm thấy rất buồn cười, nhìn rất giả trân không cảm nhận được sự đau khổ của nhân vật.

Dương Tử

Nói về kỹ năng diễn xuất của Dương Tử thì đúng là không có gì phải bàn cãi, hoàn toàn trên cả tuyệt vời. Nhất là những cảnh khóc, đau lòng của nhân vật cô đều diễn xuất chân thật.

Mới đây, cảnh khóc của Dương Tử trong bộ phim điện ảnh "Liệt Hỏa Anh Hùng" đã chinh phục khán giả hoàn toàn, phân đoạn ngắn ấy ngay sau khi lan tràn trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Khán giả nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt từ Dương Tử trong vai diễn này, khác hẳn với vai diễn trong "Hương Mật Tựa Khói Sương".

Với tạo hình đồ cứu hỏa chạy nhanh về phía trước cho đến khi đón nhận tin dữ của người chồng mới cưới của mình đều như sống trong nhân vật khiến cho người xem tin rằng Dương Tử đã thật sự hóa thân vào vai diễn của mình trọn vẹn.

Triệu Lệ Dĩnh

Khác với Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh tuy cũng không hề xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy nhưng cô nàng có kỹ năng diễn xuất thiên phú, nhập tâm vai diễn một cách tự nhiên, chuyên nghiệp và chăm chỉ đã giúp Triệu Lệ Dĩnh luôn chinh phục được khán giả qua từng vai diễn khác nhau.

Trong bộ phim truyền hình gây sốt "Hoa Thiên Cốt", những phân cảnh ngược tâm của Triệu Lệ Dĩnh đã gây bùng nổ với khán giả, cách màn hình vẫn cảm nhận được sự đau khổ của nhân vật.

Mỗi một phân đoạn khóc đều có thể diễn một cách hoàn mỹ, nắm chắc tâm lý nhân vật thể hiện một cách phù hợp, có khi chẳng còn nước mắt rơi xuống vẫn khiến người xem xót thương trước số phận của Hoa Thiên Cốt. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là cực kỳ tự nhiên, linh hoạt và sống động.

Tôn Lệ

Nếu nói đến cảnh khóc mà bỏ qua bà hoàng diễn xuất Tôn Lệ thì đúng là thiếu sót rất lớn. Những phân đoạn ngược tâm lấy đi nước mắt của người xem thì làm sao có thể bỏ qua Tôn Lệ trong bộ phim kinh điển "Chân Hoàn Truyện".

Kỹ năng diễn xuất bùng nổ của Tôn Lệ có thể khiến người ta hiểu cảm giác thế nào là tan nát cõi lòng. Từ ban đầu nhẫn nhịn nén nước mắt đến lúc òa khóc đều được Tôn Lệ diễn một cách cực kỳ chi tiết, đúng chỗ, đúng lúc.